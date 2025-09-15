शादी के लिए धर्म बदला, लोगों के ताने सहे, फिर भी मिली पति के हाथों मौत की सजा, जानिए कौन थी ये अभिनेत्री

इसके आगे शगुफ्ता ने बताया, 'बृज सदाना, अनवरी बेगम और मुझे पैसों से मदद करते थे, मगर वो मेरी पहचान को लेकर मुझसे दूर रहते थे और नफरत भी करते थे। यही वजह थी कि बृज सदाना का गुस्सा बढ़ता गया और इसी गुस्से के चलते उन्होंने अपनी सगी बेटी, बेटे और सईदा की गोली मार दी। गोली लगने के बाद उनका बेटा तो बच गया, मगर मेरी मां (सईदा खान) और मेरी बहन की मौत हो गई। मेरे सौतेले भाई का नाम कमल सदाना है। इसके आगे शगुफ्ता ने बताया, देखा जाए तो बृज साहब के गुस्से का कारण उनकी जिंदगी की जद्दोजहद और असमंजस था, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कंफ्यूज थे, उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थीं। मगर इस वजह से उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी के साथ जो किया वो सरासर गलत था।'