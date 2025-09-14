तलाक के बाद बिल्डिंग में दफना दी थी कार, किशोर कुमार का वो सच जो आज भी नहीं जानते लोग

शो में जब कपिल शर्मा ने अमित कुमार से पूछा कि क्या उनके बंगले के नीचे मॉरिस माइनर कार (Morris Minor Car) दबी हुई है, क्या ये सही बात है? इस पर उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, 'हां, उनका जो बंगला है, किशोर साहब का बंगला… उनकी पहली गाड़ी… क्या कहूं जब वो पहली बार हीरो बने तो उन्होंने वो कार खरीदी। मेरी मम्मी और दोनो ने मिलकर वो कार खरीदी थी। दोनों 1949 में कार ले चुके थे, 1950 में शादी हुई, वो गाड़ी 10-12 साल तक रही। मैंने देखी है वो ग्रीन कलर की गाड़ी, जो गड़ी हुई है वो गाड़ी हमारे घर के नीचे आज भी।