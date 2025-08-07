अश्लीलता फैलाने का शाहरुख-सलमान की एक्ट्रेस पर लगा आरोप, होगी कार्रवाई

Shwetha Menon: बॉलीवुड में अक्सर अभिनेत्रियां बोल्ड तो कभी अपनी दिलकश अदाओं से फैंस को अपना दीवाना बनाती रहती हैं, लेकिन इस बार फेमस श्वेता मेनन से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जिसमें उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एक्ट्रेस पर कथित तौर पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया गया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने अश्लील फिल्मों और ऐड में काम किया है और ये सब उन्होंने पैसों के लालच में आकर किया है। मार्टिन मेनाचेरी की शिकायत के बाद एर्नाकुलम सीजेएम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर पुलिस ने श्वेता मेनन के खिलाफ ये कार्रवाई की है।