अश्लीलता फैलाने का शाहरुख-सलमान की एक्ट्रेस पर लगा आरोप, होगी कार्रवाई

Shwetha Menon: बॉलीवुड में अक्सर अभिनेत्रियां बोल्ड तो कभी अपनी दिलकश अदाओं से फैंस को अपना दीवाना बनाती रहती हैं, लेकिन इस बार फेमस श्वेता मेनन से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जिसमें उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एक्ट्रेस पर कथित तौर पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया गया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने अश्लील फिल्मों और ऐड में काम किया है और ये सब उन्होंने पैसों के लालच में आकर किया है। मार्टिन मेनाचेरी की शिकायत के बाद एर्नाकुलम सीजेएम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर पुलिस ने श्वेता मेनन के खिलाफ ये कार्रवाई की है।
मलयालम न्यूज वेबसाइट मातृभूमि के मुताबिक, एक्ट्रेस श्वेता मेनन के खिलाफ अश्लीलता फैलाने को लेकर मार्टिन मेनाचेरी की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी। जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शिकायत में एक्ट्रेस पर अश्लील फिल्मों और ऐड में काम करने का आरोप लगाया गया है। उनकी शिकायत के बाद एर्नाकुलम सीजेएम अदालत ने वहां की स्थानीय पुलिस से एक्ट्रेस के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा है।
बता दें, श्वेता मेनन के खिलाफ केस दर्ज करते हुए पुलिस ने FIR में लिखा है कि एक्ट्रेस ने अपने फाइनेंशियल प्रॉफिट को देखते हुए अश्लील फिल्मों और ऐड में काम किया है और साथ ही सोशल मीडिया और अश्लील साइट पर प्रमोट भी किया है, जिसके बाद कमाई की गई है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि श्वेता मेनन ने पलेरीमानिक्यम और कलिमन्नू जैसी फिल्मों को अश्लील सीन्स के रूप में उठाया है।
श्वेता मेनन एक फेमस एक्ट्रेस, टीवी एंकर और मॉडल हैं, उनका जन्म साल 1974 को चंडीगढ़ में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडलिंग की थी। साल 1994 में उन्होंने मिस इंडिया एशिया पेसेफिक का खिताब अपने नाम किया था। बॉलीवुड फिल्मों में उन्होंने साल 1997 में फिल्म 'पृथ्वी' से कदम रखा था, जिसमें शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी जैसे सितारे नजर आए थे। इसके अलावा वह सलमान खान की बंधन, करिश्मा और गोविंदा की फिल्म 'शिकारी', शाह रुख खान की फिल्म 'अशोका' और मिथुन की फिल्म खतरों के खिलाड़ी में भी नजर आ चुकी हैं।