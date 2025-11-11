एक्ट्रेस हो गईं शर्म से पानी-पानी जब पहली मुलाकात में धर्मेंद्र ने कही शशि कपूर से ये बात

इसके बाद हेमा ने 'बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल' में इस किस्से का जिक्र करते हुए आगे बताया, 'मैनें सुन के अनसुना कर दिया, पर अन्दर से शर्मिन्दा हो उठीं थी।' बाद में जब उन्हें राज कपूर की फिल्म 'ड्रीम गर्ल' में रोल के लिए धर्मेंद्र से औपचारिक रूप से मिलवाया गया, तब उनकी असल पहचान और बातचीत वही से शुरू हुई थी। ये छोटी-सा मोमेंट बाद में एक लंबी प्रेम कहानी कब बन गई, पता ही नहीं चला। वो उस शरमाई हुई पहली मुलाकात ने धीरे-धीरे दोनों को एक साथ स्टार बनते देखा और बॉलीवुड के सबसे फेमस जोड़ों में से एक बन गया।' इस किस्से ने ये भी दिखाया कि फिल्मों के पर्दे के पीछे भी ऐसी नाजुक और यादगार मुलाकातें घटती रहती हैं।