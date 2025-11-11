'तुम्हारे पास 10 लोग हैं, मेरे पास...',धर्मेंद्र ने अंडरवर्ल्ड को दी थी जान से मारने की धमकी

इसके बाद सत्यजीत ने आगे बोला कि धर्मेंद्र हमलावरों से पल भर में ही निपट लेते थे ऐसा कहते हुए उन्होंने एक और किस्सा बताया कि एक फैन ने धर्मेंद्र पर चाकू से हमला किया लेकिन उन्होंने इस स्थित को मिनटों में संभाल तो लिया, लेकिन बाद में धर्मेद्र इतने गुस्से में थे कि वो उसे मारने के लिए उसको खोजने लगे। वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने पहले असिस्टेंट का कॉलर पकड़ लिया लेकिन वो बच निकला। बता दें कि आज के एक्टर्स अपने साथ 6 बंदूक लिए बॉडीगार्ड्स के साथ घूमते हैं लेकिन उन दिनों धर्मेंद्र और विनोद खन्ना जैसे बड़े एक्टर्स खुलेआम ऐसे ही घूमते थे।