'तुम्हारे पास 10 लोग हैं, मेरे पास...',धर्मेंद्र ने अंडरवर्ल्ड को दी थी जान से मारने की धमकी

Dharmendra: फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार धर्मेंद्र की बहादुरी के कई किस्से फेमस हैं। उन्हें 'ही-मैन' का टैग यूं ही नहीं दिया गया है, उन्होंने अपने बेहतरीन काम से फैंस को अपना दीवाना बनाया है और आज उन्हें पूरा देश प्यार करता है। साथ ही, डायरेक्टर सत्यजीत पुरी ने एक इंटरव्यू में उनसे जुड़ा एक किस्सा सुनाया और बताया कि कैसे उन्होंने अंडरवर्ल्ड को धमकी दे दी थी और फिर दोबारा उनसे किसी ने भिड़ने की हिम्मत नहीं की।
दरअसल, ये बहादुरी वाला किस्सा डायरेक्टर सत्यजीत पुरी ने 'फ्राइडे टॉकीज' में बताया था, 'उस समय अंडरवर्ल्ड की दुनिया बहुत ताकतवर और चर्चा में थी। अगर किसी एक्टर को अंडरवर्ल्ड कॉल करता था तो वो डर जाता था। लेकिन धर्मेंद्र और उनका परिवार कभी उनसे नहीं डरा।
जब धर्मेंद्र को अंडरवर्ल्ड का कॉल आया तो, उन्होंने ऐसे बुलंद आवाज में बोला, तुम आओगे तो पूरा साहनेवाल पंजाब से आ जाएगा। तुम्हारे पास 10 लोग हैं, लेकिन मेरे पास पूरी आर्मी है। एक बोलूंगा और ट्रक भरकर आएंगे पंजाब से लड़ने के लिए, तो तू मेरे से पंगा ना ले वरना बचेगा नहीं।'
इसके बाद सत्यजीत ने आगे बोला कि धर्मेंद्र हमलावरों से पल भर में ही निपट लेते थे ऐसा कहते हुए उन्होंने एक और किस्सा बताया कि एक फैन ने धर्मेंद्र पर चाकू से हमला किया लेकिन उन्होंने इस स्थित को मिनटों में संभाल तो लिया, लेकिन बाद में धर्मेद्र इतने गुस्से में थे कि वो उसे मारने के लिए उसको खोजने लगे। वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने पहले असिस्टेंट का कॉलर पकड़ लिया लेकिन वो बच निकला। बता दें कि आज के एक्टर्स अपने साथ 6 बंदूक लिए बॉडीगार्ड्स के साथ घूमते हैं लेकिन उन दिनों धर्मेंद्र और विनोद खन्ना जैसे बड़े एक्टर्स खुलेआम ऐसे ही घूमते थे।
