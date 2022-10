मनोज मुंतशिर ने 'आदिपुरुष' में सैफ अली खान के लुक को बताया सही! कहा-'रावण के खिलजी जैसा दिखने में बुराई नहीं'

आ रहा हूँ,

अधर्म का विध्वंस करने 🏹



Step into the word of Adipurush✨ #AdipurushInAyodhya #AdipurushTeaser out now! #Adipurush releases IN THEATRES on January 12, 2023 in IMAX & 3D!#Prabhas #SaifAliKhan @kritisanon @mesunnysingh #BhushanKumar #KrishanKumar pic.twitter.com/UIcQUJf5Fl