फिल्में छीनी गईं… फिर बॉलीवुड का ‘बैड बॉय’ कहा गया; कांटों भरी राह में आदित्य पंचोली ने कैसे बनाई इंडस्ट्री में पहचान

27 अक्टूबर, 2025 को सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर खुलासा करते हुए एक्टर ने बताया था कि वह भी नेपोटिज्म का शिकार हो चुके हैं। एक बड़े एक्टर के कहने पर उन्हें फिल्म से हटा दिया गया था। उस दौरान उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि मैं फिल्म तेजाब (1988) के लिए ओरिजिनल चॉइस था, जिसमें मेरे अपोजिट माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) थीं। फिल्म के डायरेक्टर एन. चंद्रा, जो अभी भी हैं, इस बात को कन्फर्म कर सकते हैं। बदकिस्मती से, एक एक्टर ने अपने बड़े भाई (जो इंडस्ट्री में एक्टिव हैं) से कहकर डायरेक्टर को इंफ्लुएंस करके मुझे रिप्लेस करवा दिया था। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में, मैंने एक एक्टर को अपनी नई रिलीज को प्रमोट करते हुए नेपोटिज्म के बारे में बोलते देखा है। मैं यह साफ-साफ कह दूं कि फिल्म इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स नेपोटिज्म से कहीं ज्यादा गहरी है, फेवरेटिज्म, मैनिपुलेशन और पावर गेम्स करियर को फैमिली रिलेशन से कहीं ज्यादा शेप देते हैं।