‘द बंगाल फाइल्स’ के बाद ‘संभल फाइल्स’ का घिनौना सच आएगा सामने, जानें कब होगी फिल्म रिलीज

Sambhal Files Upcoming Movie: ‘‘कश्मीर फाइल्स’ ने लोगों को झकझोरा था, वैसे ही ‘संभल फाइल्स’ भी दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देगी और समाज को जागरूक करने का काम करेगी।’ इस बात का दावा फिल्ममेकर अमित जानी ने किया है। उनका कहना है कि वह गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे और सच को सामने लाएंगे, ताकि पूरा देश सच्चाई से रूबरू हो सके। यही कारण है कि इन दिनों वह लगातार संभल का दौरा कर रहे हैं।