‘द बंगाल फाइल्स’ के बाद ‘संभल फाइल्स’ का घिनौना सच आएगा सामने, जानें कब होगी फिल्म रिलीज

संभल हिंसा पर बन रही है फिल्म (सोर्स: एक्स)
Sambhal Files Upcoming Movie: ‘‘कश्मीर फाइल्स’ ने लोगों को झकझोरा था, वैसे ही ‘संभल फाइल्स’ भी दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देगी और समाज को जागरूक करने का काम करेगी।’ इस बात का दावा फिल्ममेकर अमित जानी ने किया है। उनका कहना है कि वह गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे और सच को सामने लाएंगे, ताकि पूरा देश सच्चाई से रूबरू हो सके। यही कारण है कि इन दिनों वह लगातार संभल का दौरा कर रहे हैं।
एक न्यूज एजेंसी (IANS) से बातचीत के दौरान मेकर्स ने बताया कि उनकी आगामी फिल्म 'संभल फाइल्स' संभल के ऐतिहासिक दंगों और सामाजिक-राजनीतिक घटनाओं पर आधारित होगी। यह फिल्म कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर दस्तावेजी अंदाज में बनाई जाएगी।
संभल फाइल्स में संभल के दंगों (1973, 1976, 1978) को केंद्र में रखा जाएगा। 1973 में स्थानीय विवाद ने साम्प्रदायिक रूप लिया, जिससे कई परिवार उजड़ गए। 1976 में अफवाहों और उकसावे से हिंसा भड़की, जबकि 1978 का दंगा सबसे भयावह था, जिसमें मुरारीलाल फड़ पर दो दर्जन से अधिक लोगों को जिंदा जलाया गया। फिल्म में इन घटनाओं के साथ-साथ गत वर्ष जामा मस्जिद सर्वे विवाद को भी शामिल किया जाएगा।
फिल्ममेकर अमित जानी ने अपनी अपकमिंग फिल्म ‘संभल फाइल्स’ को लेकर कई अहम बातें साझा कीं। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग असली लोकेशन्स पर नहीं, बल्कि खास तौर से बनाए गए सेट्स पर होगी। इसके लिए उनकी टीम संभल की गलियों और मोहल्लों का दौरा कर चुकी है, ताकि सेट्स पर असली जैसा माहौल तैयार किया जा सके।
जानी ने कहा कि स्क्रिप्ट और डायलॉग अक्टूबर 2025 तक फाइनल हो जाएंगे, इसके बाद नवंबर 2025 से शूटिंग शुरू होगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि फिल्म में बॉलीवुड के बड़े सितारे नजर आएंगे, लेकिन नामों का ऐलान स्क्रिप्ट लॉक होने के बाद ही किया जाएगा।
सपा सांसद की चुनौती पर उन्होंने दो टूक कहा, “फिल्म यहीं बनेगी और यहीं शूट होगी, कोई रोक नहीं सकता। नवंबर में पूरी यूनिट संभल में होगी और 2026 में यह फिल्म रिलीज होकर देश को जगाएगी, जैसे ‘कश्मीर फाइल्स’ ने किया था।”
अमित जानी के मुताबिक, यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि इतिहास, समाज और धर्म से जुड़े सवालों को नए ढंग से उठाएगी। बरेली विवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि धर्म का प्रचार-प्रसार गलत नहीं है, लेकिन हाल ही में तख्तियां लेकर सड़क पर उतरने का जो ट्रेंड शुरू हुआ है, वह ठीक नहीं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर कोई हिंसा फैलाने की साजिश करेगा तो उसे भागना पड़ेगा।
