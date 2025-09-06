पिता की फिल्म फ्लॉप होने के बाद बेटे ने संभाला मोर्चा, 1 नाम से बनी 2 फिल्में, 22 साल बाद हुई हिट

दरअसल, 22 साल बाद करण जौहर ने अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए 'अग्निपथ' का रीमेक बनाने का फैसला किया। इस बार फिल्म में ऋतिक रोशन ने विजय दीनानाथ चौहान का किरदार निभाया और फिल्म को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया। फिल्म का बजट 58 करोड़ से ज्यादा था और यह 2012 में रिलीज हुई थी। इस बार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और 193 करोड़ से ज्यादा रुपये की कमाई की। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और करण जौहर को अपने पिता को वह सम्मान वापस दिलाने में मदद की, जो उन्हें पहले की फिल्म के फ्लॉप होने पर नहीं मिला था।