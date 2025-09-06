Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

पिता की फिल्म फ्लॉप होने के बाद बेटे ने संभाला मोर्चा, 1 नाम से बनी 2 फिल्में, 22 साल बाद हुई हिट

2 Flims With Same Name: बॉलीवुड में एक अनोखी कहानी है एक पिता और बेटे की। पिता ने एक फिल्म बनाई जो फ्लॉप हो गई, लेकिन बेटे ने 22 साल बाद उसी नाम से फिल्म बनाकर अपने पिता के सपने को पूरा किया…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 06, 2025

अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन (फोटो सोर्स: X)

2 Flims With Same Name: बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में हैं जो एक ही नाम से दो बार बनाई गई हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ही नाम से बनी दो फिल्मों की कहानी में कितना अंतर हो सकता है? हम बात कर रहे हैं फिल्म 'अग्निपथ' की, जो पहले 1990 में और फिर 2012 में रिलीज हुई थी।

1990 में यश जौहर ने अपने प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शंस के तहत 'अग्निपथ' फिल्म बनाई थी। इस फिल्म को मुकुल एस. आनंद ने डायरेक्ट किया था और इसमें अमिताभ बच्चन, नीलम कोठारी, मिथुन चक्रवर्ती , डैनी डेंग्जोंगपा और अर्चना पूरन सिंह जैसे सितारे थे। फिल्म की कहानी एक युवक विजय दीनानाथ चौहान की है, जो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए मुंबई के अंडरवर्ल्ड में घुसता है।

22 साल बाद हुई हिट

लेकिन अफसोस कि इतनी अच्छी कास्ट और कहानी के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। यश जौहर को यह असफलता बहुत बुरी तरह से लगी और वे टूट गए। उनके बेटे करण जौहर ने अपनी आत्मकथा 'एन अनसूटेबल बॉय' में इस बात का जिक्र किया है।

दरअसल, 22 साल बाद करण जौहर ने अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए 'अग्निपथ' का रीमेक बनाने का फैसला किया। इस बार फिल्म में ऋतिक रोशन ने विजय दीनानाथ चौहान का किरदार निभाया और फिल्म को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया। फिल्म का बजट 58 करोड़ से ज्यादा था और यह 2012 में रिलीज हुई थी। इस बार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और 193 करोड़ से ज्यादा रुपये की कमाई की। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और करण जौहर को अपने पिता को वह सम्मान वापस दिलाने में मदद की, जो उन्हें पहले की फिल्म के फ्लॉप होने पर नहीं मिला था।

पहली फिल्म फ्लॉप

'अग्निपथ' की दोनों फिल्में एक ही नाम से जुड़ी हुई हैं, लेकिन दोनों की कहानी और परिणाम में बहुत अंतर है। पहली फिल्म फ्लॉप हुई थी, जबकि दूसरी फिल्म सुपरहिट साबित हुई। बता दें कि एक ही नाम से दो फिल्में बनाई जा सकती हैं और दोनों की सफलता अलग-अलग हो सकती है। करण जौहर ने अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए 'अग्निपथ' का रीमेक बनाकर एक नया इतिहास रचा है। यह फिल्म न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई, बल्कि करण जौहर को एक सफल निर्माता के रूप में भी स्थापित किया।

Entertainment

Published on:

06 Sept 2025 02:39 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / पिता की फिल्म फ्लॉप होने के बाद बेटे ने संभाला मोर्चा, 1 नाम से बनी 2 फिल्में, 22 साल बाद हुई हिट

पत्रिका कनेक्ट