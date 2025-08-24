काजोल का वीडियो देख मिनी माथुर का पैप्स पर फूटा गुस्सा, बोली- तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?

बता दें कि काजोल इससे पहले भी कई बार यूजर्स के निशाने पर आ चुकी हैं। कुछ समय पहले उन्हें तब ट्रोल किया गया था, जब एक इवेंट में हिंदी बोलने को कहे जाने पर वे भड़क गई थीं। ये घटना दिखाती है कि सेलेब्रिटीज को अक्सर बिना वजह लोगों की आलोचना का शिकार होना पड़ता है और बॉडी शेमिंग जैसी चीजें आज भी समाज में मौजूद हैं।