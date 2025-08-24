काजोल का वीडियो देख मिनी माथुर का पैप्स पर फूटा गुस्सा, बोली- तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?

Kajol And Mini Mathur: सेलेब्रिटीज अक्सर अपनी पब्लिक लाइफ और अपीयरेंस की वजह से लोगों के निशाने पर आ जाते हैं। कभी कपड़ों के कारण तो कभी बयानों के लिए और कई बार तो उन्हें बॉडी शेम भी कर दिया जाता है। हाल ही में एक्ट्रेस काजोल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसे देखकर मिनी माथुर भड़क गईं।
काजोल हाल ही में एक इवेंट में शामिल हुई थीं, जिसका वीडियो एक पैपराजी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। काजोल ने काले रंग की टाइट ड्रेस पहनी थी, जिसमें वे बेहद खूबसूरत लग रही थीं, लेकिन कुछ यूजर्स ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि वे प्रेग्नेंट हैं। कुछ लोगों ने काजोल के निकले पेट पर तंज कसा और उन्हें बॉडी शेम किया।
जब मिनी माथुर ने यह देखा तो वे खुद को रोक नहीं पाई और उस पैपराजी को लताड़ लगाई जिसने काजोल का वो वीडियो बनाया था। उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा, "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनकी बॉडी पर जूम इन करने की? वो तुम लोगों की सदाबहार जवानी की कर्जदार नहीं हैं। तुम्हें ये तय करने का हक नहीं है कि उन्हें कैसा दिखना चाहिए।"
बता दें कि काजोल इससे पहले भी कई बार यूजर्स के निशाने पर आ चुकी हैं। कुछ समय पहले उन्हें तब ट्रोल किया गया था, जब एक इवेंट में हिंदी बोलने को कहे जाने पर वे भड़क गई थीं। ये घटना दिखाती है कि सेलेब्रिटीज को अक्सर बिना वजह लोगों की आलोचना का शिकार होना पड़ता है और बॉडी शेमिंग जैसी चीजें आज भी समाज में मौजूद हैं।