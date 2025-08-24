Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

काजोल का वीडियो देख मिनी माथुर का पैप्स पर फूटा गुस्सा, बोली- तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?

Mini Mathur got angry: काजोल के एक वीडियो पर भड़के कमेंट्स देखने के बाद मिनी माथुर का गुस्सा पैपराजी पर फूट पड़ा। उन्होंने पैप्स को जमकर फटकार लगाते हुए कहा…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 24, 2025

काजोल का वीडियो देख मिनी माथुर का पैप्स पर फूटा गुस्सा, बोली- तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
काजोल और मिनी माथुर( फोटो सोर्स: X)

Kajol And Mini Mathur: सेलेब्रिटीज अक्सर अपनी पब्लिक लाइफ और अपीयरेंस की वजह से लोगों के निशाने पर आ जाते हैं। कभी कपड़ों के कारण तो कभी बयानों के लिए और कई बार तो उन्हें बॉडी शेम भी कर दिया जाता है। हाल ही में एक्ट्रेस काजोल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसे देखकर मिनी माथुर भड़क गईं।

काजोल का वीडियो देख मिनी माथुर का फूटा गुस्सा

काजोल हाल ही में एक इवेंट में शामिल हुई थीं, जिसका वीडियो एक पैपराजी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। काजोल ने काले रंग की टाइट ड्रेस पहनी थी, जिसमें वे बेहद खूबसूरत लग रही थीं, लेकिन कुछ यूजर्स ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि वे प्रेग्नेंट हैं। कुछ लोगों ने काजोल के निकले पेट पर तंज कसा और उन्हें बॉडी शेम किया।

ये भी पढ़ें

एक शो ने बदली इस एक्टर की किस्मत! अब Bigg Boss 19 में दिखेगा जलवा
OTT
एक शो ने बदली इस एक्टर की किस्मत! अब Bigg Boss 19 में दिखेगा जलवा

पैपराजी को लताड़

जब मिनी माथुर ने यह देखा तो वे खुद को रोक नहीं पाई और उस पैपराजी को लताड़ लगाई जिसने काजोल का वो वीडियो बनाया था। उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा, "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनकी बॉडी पर जूम इन करने की? वो तुम लोगों की सदाबहार जवानी की कर्जदार नहीं हैं। तुम्हें ये तय करने का हक नहीं है कि उन्हें कैसा दिखना चाहिए।"

यूजर्स के निशाने

बता दें कि काजोल इससे पहले भी कई बार यूजर्स के निशाने पर आ चुकी हैं। कुछ समय पहले उन्हें तब ट्रोल किया गया था, जब एक इवेंट में हिंदी बोलने को कहे जाने पर वे भड़क गई थीं। ये घटना दिखाती है कि सेलेब्रिटीज को अक्सर बिना वजह लोगों की आलोचना का शिकार होना पड़ता है और बॉडी शेमिंग जैसी चीजें आज भी समाज में मौजूद हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

24 Aug 2025 04:54 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / काजोल का वीडियो देख मिनी माथुर का पैप्स पर फूटा गुस्सा, बोली- तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.