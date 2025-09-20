Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

अहान पांडे और अनीत पड्डा का प्यार हुआ उजागर! आदित्य चोपड़ा ने दी खास सलाह

Ahaan and Aneet Dating Rumors: अहान पांडे और अनीत पड्डा के प्यार की खबरें अब खुलकर सामने आ रही हैं। 'सैयारा' में उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया था, और अब पता चला है कि पर्दे का ये रोमांस असल जिंदगी में भी परवान चढ़ रहा है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 20, 2025

अहान पांडे और अनीत पड्डा का प्यार हुआ उजागर! आदित्य चोपड़ा ने दी खास सलाह
'सैयारा' की केमिस्ट्री (फोटो सोर्स: X)

Ahaan and Aneet Dating Rumors: फिल्म 'सैयारा' से रातोंरात स्टार बने अहान पांडे इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। खबर है कि अहान पांडे और उनकी को-स्टार अनीत पड्डा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी 'सैयारा' में अहान और अनीत की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया था।

अहान पांडे और अनीत पड्डा का प्यार हुआ उजागर

फिल्म में कृष कपूर और वाणी बत्रा के किरदारों के बीच जो केमिस्ट्री देखने को मिली, उसे देखकर लग रहा था मानो अनीत और अहान असल जिंदगी में भी एक दूसरे के करीब हों। अब मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ये सिर्फ पर्दे का रोमांस नहीं, बल्कि रियल लाइफ में भी दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं।

'डेक्कन क्रॉनिकल' के अनुसार, फिल्म की शूटिंग के दौरान अनीत और अहान का ऑनस्क्रीन रोमांस ऑफस्क्रीन में तब्दील हो गया। हालांकि, मेकर्स ने उन्हें अपने रिश्ते को पब्लिक न करने की सलाह दी है। इसके साथ ही अनीत और अहान की लव स्टोरी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत लव स्टोरीज में से एक है। ये बहुत ही नेचुरल तरीके से हुआ जब वे 'सैयारा' की शूटिंग कर रहे थे। दरअसल, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे और जैसे-जैसे वे शूटिंग करते गए, वे एक दूसरे के करीब आते गए और दोस्ती प्यार में बदल गई। अनीत और अहान एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं।

आदित्य चोपड़ा ने दी खास सलाह

बता दें कि निर्माता आदित्य चोपड़ा कथित तौर पर एक्टर्स को सलाह दे रहे हैं कि वे अभी अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखें। उनका मानना है कि करियर की शुरुआत में ही पब्लिकली कपल के तौर पर सामने आने से उनकी लोकप्रियता प्रभावित हो सकती है। म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' 18 जुलाई, 2025 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। फिल्म की सफलता ने अनीत और अहान को रातोंरात स्टार बना दिया।

Entertainment

Published on:

20 Sept 2025 04:42 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अहान पांडे और अनीत पड्डा का प्यार हुआ उजागर! आदित्य चोपड़ा ने दी खास सलाह

