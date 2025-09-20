अहान पांडे और अनीत पड्डा का प्यार हुआ उजागर! आदित्य चोपड़ा ने दी खास सलाह

'डेक्कन क्रॉनिकल' के अनुसार, फिल्म की शूटिंग के दौरान अनीत और अहान का ऑनस्क्रीन रोमांस ऑफस्क्रीन में तब्दील हो गया। हालांकि, मेकर्स ने उन्हें अपने रिश्ते को पब्लिक न करने की सलाह दी है। इसके साथ ही अनीत और अहान की लव स्टोरी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत लव स्टोरीज में से एक है। ये बहुत ही नेचुरल तरीके से हुआ जब वे 'सैयारा' की शूटिंग कर रहे थे। दरअसल, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे और जैसे-जैसे वे शूटिंग करते गए, वे एक दूसरे के करीब आते गए और दोस्ती प्यार में बदल गई। अनीत और अहान एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं।