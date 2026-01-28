दुश्मनों के साथ सारे इमोशंस की भी लग गई वाट…स्विमिंग पूल BTS में अहान शेट्टी पर टूट पड़े मीम्स, वीडियो वायरल

Border 2 BTS (सोर्स: तमीम फिल्म बीटीएस के इंस्टाग्राम द्वारा)
Border 2 BTS Leaked Video: सनी देओल की फिल्म Border 2 इस समय बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लेकर आई है। फिल्म को लेकर दर्शकों का जुनून इस कदर है कि थिएटर में लोग तिरंगा लेकर पहुंच रहे हैं और इमोशनल होकर बाहर निकल रहे हैं। फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की चौकड़ी ने कमाल कर दिया है, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर फिल्म का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जिसे देख लोगों की हंसी छूट गई है और फैंस कह रहे हैं कि 'भाई, सारा इमोशन खराब कर दिया।'
इंस्टाग्राम पर 'तमीम फिल्म बीटीएस' नाम के एक हैंडल से अहान शेट्टी का एक BTS वीडियो साझा किया गया है। वीडियो में अहान शेट्टी एक सीन के लिए स्विमिंग पूल के अंदर शूटिंग करते नजर आ रहे हैं। फिल्म में जहां सीमा पर जंग के मैदान में सैनिक दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे हैं, तो वहीं अहान को नीले पानी के स्विमिंग पूल में शूटिंग करते देख नेटिजन्स ने उन्हें निशाने पर ले लिया है।
दरअसल, इस वीडियो पर फैंस के कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुश्मन स्विमिंग पूल में हमला करेंगे।" तो वहीं एक अन्य यूजर ने फिल्म के प्रति अपनी इमोशन व्यक्त करते हुए लिखा, "प्लीज ऐसे वीडियो मत डालो, फिल्म देखते वक्त जो इमोशन आते हैं, उनकी वाट लग जाती है।" ज्यादातर लोग इस बात से नाराज दिखे कि इस तरह के 'मेकिंग वीडियो' से फिल्म की गंभीरता कम हो रही है। बता दें, इस वीडियो पर भले ही मीम्स बन रहे हों, लेकिन कमाई के मामले में 'बॉर्डर 2' का कोई मुकाबला नहीं है। फिल्म ने मंगलवार को 19.50 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया, जिसके साथ ही 5 दिनों का कुल बिजनेस 196.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
बता दें कि फिल्म का बजट करीब 150 से 200 करोड़ रुपये के बीच बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि बुधवार की कमाई के साथ ही 'बॉर्डर 2' अपना पूरा बजट वसूल कर मुनाफे की राह पर निकल जाएगी। इतना ही नहीं, क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 3.5 स्टार रेटिंग देते हुए इसे भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के वीर जवानों के लिए एक बेहतरीन ट्रिब्यूट बताया है।
क्रिटिक्स का कहना है कि ये फिल्म इतनी इमोशनल है कि दर्शकों को अपने साथ बहुत सारे टिश्यू पेपर लेकर जाने चाहिए, क्योंकि क्लाइमेक्स तक पहुंचते-पहुंचते आंखों में आंसू आना तय है। बता दें, अहान शेट्टी का ये वीडियो भले ही मजाक का विषय बना हो, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की सफलता ये साबित कर रही है कि दर्शकों ने 'बॉर्डर' की इस विरासत को पूरे दिल से स्वीकार किया है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग