28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

दुश्मनों के साथ सारे इमोशंस की भी लग गई वाट…स्विमिंग पूल BTS में अहान शेट्टी पर टूट पड़े मीम्स, वीडियो वायरल

Border 2 BTS Leaked Video: स्विमिंग पूल में अहान शेट्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उनके मजेदार और अनोखे रिएक्शंस ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है। इस वीडियो को देखकर यूजर्स ने कई तरह के मीम्स बनाकर उन्हें शेयर करना शुरू कर दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 28, 2026

Border 2 BTS

Border 2 BTS (सोर्स: तमीम फिल्म बीटीएस के इंस्टाग्राम द्वारा)

Border 2 BTS Leaked Video: सनी देओल की फिल्म Border 2 इस समय बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लेकर आई है। फिल्म को लेकर दर्शकों का जुनून इस कदर है कि थिएटर में लोग तिरंगा लेकर पहुंच रहे हैं और इमोशनल होकर बाहर निकल रहे हैं। फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की चौकड़ी ने कमाल कर दिया है, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर फिल्म का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जिसे देख लोगों की हंसी छूट गई है और फैंस कह रहे हैं कि 'भाई, सारा इमोशन खराब कर दिया।'

स्विमिंग पूल BTS में अहान शेट्टी पर टूट पड़े मीम्स

इंस्टाग्राम पर 'तमीम फिल्म बीटीएस' नाम के एक हैंडल से अहान शेट्टी का एक BTS वीडियो साझा किया गया है। वीडियो में अहान शेट्टी एक सीन के लिए स्विमिंग पूल के अंदर शूटिंग करते नजर आ रहे हैं। फिल्म में जहां सीमा पर जंग के मैदान में सैनिक दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे हैं, तो वहीं अहान को नीले पानी के स्विमिंग पूल में शूटिंग करते देख नेटिजन्स ने उन्हें निशाने पर ले लिया है।

दरअसल, इस वीडियो पर फैंस के कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुश्मन स्विमिंग पूल में हमला करेंगे।" तो वहीं एक अन्य यूजर ने फिल्म के प्रति अपनी इमोशन व्यक्त करते हुए लिखा, "प्लीज ऐसे वीडियो मत डालो, फिल्म देखते वक्त जो इमोशन आते हैं, उनकी वाट लग जाती है।" ज्यादातर लोग इस बात से नाराज दिखे कि इस तरह के 'मेकिंग वीडियो' से फिल्म की गंभीरता कम हो रही है। बता दें, इस वीडियो पर भले ही मीम्स बन रहे हों, लेकिन कमाई के मामले में 'बॉर्डर 2' का कोई मुकाबला नहीं है। फिल्म ने मंगलवार को 19.50 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया, जिसके साथ ही 5 दिनों का कुल बिजनेस 196.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

ये वीडियो भले ही मजाक का विषय बना हो, लेकिन

बता दें कि फिल्म का बजट करीब 150 से 200 करोड़ रुपये के बीच बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि बुधवार की कमाई के साथ ही 'बॉर्डर 2' अपना पूरा बजट वसूल कर मुनाफे की राह पर निकल जाएगी। इतना ही नहीं, क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 3.5 स्टार रेटिंग देते हुए इसे भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के वीर जवानों के लिए एक बेहतरीन ट्रिब्यूट बताया है।

क्रिटिक्स का कहना है कि ये फिल्म इतनी इमोशनल है कि दर्शकों को अपने साथ बहुत सारे टिश्यू पेपर लेकर जाने चाहिए, क्योंकि क्लाइमेक्स तक पहुंचते-पहुंचते आंखों में आंसू आना तय है। बता दें, अहान शेट्टी का ये वीडियो भले ही मजाक का विषय बना हो, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की सफलता ये साबित कर रही है कि दर्शकों ने 'बॉर्डर' की इस विरासत को पूरे दिल से स्वीकार किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

28 Jan 2026 11:49 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / दुश्मनों के साथ सारे इमोशंस की भी लग गई वाट…स्विमिंग पूल BTS में अहान शेट्टी पर टूट पड़े मीम्स, वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

ओशिवारा फायरिंग केस में बढ़ीं कमाल आर खान की मुश्किलें, हथियार लाइसेंस पर मंडराया खतरा

Oshiwara Firing Case
बॉलीवुड

अजित पवार की मौत की खबर से मातम में डूबा महाराष्ट्र, रितेश देशमुख, स्मृति ईरानी संग इन सेलिब्रिटीज का छलका दर्द

Deputy CM of Maharashtra Ajit Pawar passes away
बॉलीवुड

UGC विवाद पर फूटा मनोज मुंतशिर का गुस्सा, बोले-अगर इस देश में जातियां जीत गईं तो…

UGC Controversy new bill 2026 reaction on Manoj Muntashir video share request to pm narendra modi
बॉलीवुड

अरिजीत सिंह की रिटायरमेंट पर बादशाह ने दिया रिएक्शन, बी प्राक समेत इंडस्ट्री की ओर से भी आई प्रतिक्रिया

Badshah-B Praak on Arijit Singh Retirement
बॉलीवुड

अरिजीत सिंह का ‘आखिरी’ गाना, यूट्यूब पर मिल चुके हैं 18 मिलियन व्यूज, फैंस सुन हुए इमोशनल

Arijit Singh Last Song before Play back singing retirement it is Maatrubhumi from Battle of Galwan
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.