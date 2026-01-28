दुश्मनों के साथ सारे इमोशंस की भी लग गई वाट…स्विमिंग पूल BTS में अहान शेट्टी पर टूट पड़े मीम्स, वीडियो वायरल

दरअसल, इस वीडियो पर फैंस के कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुश्मन स्विमिंग पूल में हमला करेंगे।" तो वहीं एक अन्य यूजर ने फिल्म के प्रति अपनी इमोशन व्यक्त करते हुए लिखा, "प्लीज ऐसे वीडियो मत डालो, फिल्म देखते वक्त जो इमोशन आते हैं, उनकी वाट लग जाती है।" ज्यादातर लोग इस बात से नाराज दिखे कि इस तरह के 'मेकिंग वीडियो' से फिल्म की गंभीरता कम हो रही है। बता दें, इस वीडियो पर भले ही मीम्स बन रहे हों, लेकिन कमाई के मामले में 'बॉर्डर 2' का कोई मुकाबला नहीं है। फिल्म ने मंगलवार को 19.50 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया, जिसके साथ ही 5 दिनों का कुल बिजनेस 196.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।