रोती हुई लड़की के ऐश्वर्या ने पोछे आंसू, दिल पर रखा हाथ, वीडियों आया सामने

बॉस लेडी लुक में ऐश्वर्या ने एक बार फिर अपने फैशन सेंस से सबको इंप्रेस किया। बता दें कि उन्होंने ब्लू कलर का पावर सूट पहना था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं और ब्लेजर के नीचे उन्होंने सिंपल व्हाइट शर्ट पहनी थी, जिसके क्रिस्प कॉलर उनके लुक को और भी दमदार बना रहे थे। ब्लेजर पर लगी गोल्डन चेन उनके सिंपल आउटफिट को भी आकर्षक बना रही थी। उन्होंने वाइड लेग ट्राउजर के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया, जो बहुत ऑसम लग रहा था। साथ ही ब्लैक हाई हील्स, काला चश्मा, न्यूड मेकअप और सॉफ्ट कर्ल वाला हेयरस्टाइल ऐश्वर्या के स्टनिंग अंदाज में चार चांद लगा रहे थे।