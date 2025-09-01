ऐश्वर्या राय पहुंची बेटी आराध्या के साथ गणपति दरबार, पति अभिषेक बच्चन नहीं दिखे साथ

अभिषेक बच्चन भी इस दौरान लोगों ने निशाने पर आ गए हैं। यूजर्स कमेंट कर रहे हैं कि इस बार भी हमेशा की तरह ऐश्वर्या और आराध्या अकेले आएं, अभिषेक आप क्यों नहीं आए। बता दें, पिछले काफी समय ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते में खटास की खबरें हैं, लेकिन कपल लगातार इन खबरों पर विराम लगाता नजर आता हैं, इसके बावजूद जब ऐश्वर्या और आराध्या के साथ अभिषेक नजर नहीं आते तो यूजर्स रिश्ते में दरार जैसी खबरों को तूल देने लगते हैं। इस बार भी यही हुआ और यूजर्स कमेंट करने लगे की क्या दोनों के बीच रिश्ता ठीक है या कोई दिक्कत है। बता दें, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने साल 2007 में शादी की थी और साल 2011 में कपल को बेटी हुई थी।