बॉलीवुड

ऐश्वर्या राय पहुंची बेटी आराध्या के साथ गणपति दरबार, पति अभिषेक बच्चन नहीं दिखे साथ

Aishwarya Rai Video: एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बेटी आराध्या के साथ बप्पा के दर्शन करने पहुंची। इस बार भी पति अभिषेक बच्चन उनके साथ नजर नहीं आए। सोशल मीडिया पर अब यूजर्स एक बार फिर कमेंट करने लगे हैं।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 01, 2025

Aishwarya Rai daughter Aaradhya ganpati darshan
ऐश्वर्या राय और आराध्या की एक्स से ली गई तस्वीर

Aishwarya Rai Aaradhya video: इन दिनों पूरे देश से लेकर फिल्मी सितारे सभी गणेश चतुर्थी के जश्न में डूबे हुए हैं। अलग-अलग पंडालों में सेलेब्स परिवार के साथ बप्पा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में ऐश्वर्या राय भी अपनी बेटी आराध्या के साथ मुंबई में जीएसबी गणपति समारोह में शामिल हुईं। इस दौरान दोनों की कई तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। वहीं, एक बार फिर अभिषेक बच्चन अपनी पत्नी और बेटी के साथ दिखाई नहीं दिए। ऐसे में सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ ऐश्वर्या और आराध्या की तारीफ हो रही है वहीं, अभिषेक बच्चन को लेकर सवाल-जवाब हो रहे हैं।

ऐश्वर्या राय और आराध्या ने लिया बप्पा का आशीर्वाद (Aishwarya Rai Aaradhya video)

ऐश्वर्या राय रविवार, 31 अगस्त को बेटी आराध्या के साथ मुंबई के प्रसिद्ध गौड़ सारस्वत ब्राह्मण (जीएसबी) गणेशोत्सव में पहुंचीं थीं। इस खास मौके पर ऐश्वर्या ने सफेद रंग का खूबसूरत सूट पहना हुआ था, जिसमें वह बेहद प्यारी लग रही थीं। उन्होंने माथे पर बिंदी और लाल लिपस्टिक लगाकर अपने लुक को पूरा किया हुआ था। वहीं, आराध्या पीले रंग के कुर्ते सेट में बेहद सिंपल और क्यूट नजर आईं। दोनों ने पूरी श्रद्धा से हाथ जोड़कर बप्पा की पूजा की।

ऐश्वर्या के साथ हमेशा नजर आती हैं बेटी आराध्या (Aishwarya Rai Video)

ऐश्वर्या गणेश चतुर्थी में अक्सर अपनी बेटी के साथ नजर आती हैं, चाहे कोई खुशी का मौका हो या फिर कोई कार्यक्रम। दोनों मां और बेटी हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे दिखती हैं। इस बार भी यही हुआ और अब उसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें दोनों को बप्पा का आशीर्वाद लेते देखा जा सकता है। वहीं, दोनो ने मुस्कुराते हुए फैंस का अभिवादन भी किया और पंडाल में एंट्री करने से पहले कुछ सेल्फी लेने के लिए रुकीं। उन्हें देखकर उनके फैंस काफी खुश हुए।

अभिषेक बच्चन को लेकर लोगों ने किए सवाल

अभिषेक बच्चन भी इस दौरान लोगों ने निशाने पर आ गए हैं। यूजर्स कमेंट कर रहे हैं कि इस बार भी हमेशा की तरह ऐश्वर्या और आराध्या अकेले आएं, अभिषेक आप क्यों नहीं आए। बता दें, पिछले काफी समय ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते में खटास की खबरें हैं, लेकिन कपल लगातार इन खबरों पर विराम लगाता नजर आता हैं, इसके बावजूद जब ऐश्वर्या और आराध्या के साथ अभिषेक नजर नहीं आते तो यूजर्स रिश्ते में दरार जैसी खबरों को तूल देने लगते हैं। इस बार भी यही हुआ और यूजर्स कमेंट करने लगे की क्या दोनों के बीच रिश्ता ठीक है या कोई दिक्कत है। बता दें, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने साल 2007 में शादी की थी और साल 2011 में कपल को बेटी हुई थी।

Published on:

01 Sept 2025 11:50 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ऐश्वर्या राय पहुंची बेटी आराध्या के साथ गणपति दरबार, पति अभिषेक बच्चन नहीं दिखे साथ

