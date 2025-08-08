Ajaz Khan का दिल तोड़ देने वाला Video आया सामने, बोले- टूट गया हूं…

Ajaz Khan: जब कोई तकलीफ में होता है तो अपनी बातें किसी न किसी से जरूर शेयर करता है। बॉलीवुड एक्टर एजाज खान ने आज शुक्रवार को एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह भावुक नजर आए।
वीडियो को देख फैंस भी काफी घबराए हुए हैं, वह एक्टर को सतावना दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि एक्टर को आखिर किस बात की तकलीफ है। वीडियो में वह क्या कह रहे हैं? चलिए जानते हैं।
इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एक्टर ने कहा, “सच कहूं तो बहुत अकेला फील कर रहा हूं यार। भीड़ में भी तनहा फील कर रहा हूं। सच कहूं तो थक गया हूं। सच कहूं तो टूट गया हूं। लोगों से झूठी मुस्कुराहट के साथ मिलते-मिलते थक गया हूं। हां मुझे ये अकेलापन खा रहा है। दीवारें मुझे ऐसी लगती हैं जैसे सामने आग जल रही हो और उसकी तपिश मुझ तक आ रही हो। हवा मुझे ऐसी चुभती है जैसे कांटों के तार। जिंदगी ऐसी लगने लगी है जैसे उधार की हो। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है। प्लीज कमेंट करके बताना।”
एक्टर का इमोशनल वीडियो देख कुछ यूजर्स (फैंस) उन्हें ठीक होने के तरीके बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- ‘भाई आप नमाज पढ़ा करें।’
दूसरे ने लिखा- ‘भाई आप परेशान ना हो जो लोग किसी का बुरा नहीं करते उनके साथ सबसे बड़ा अल्लाह होता है और आप अपने अल्लाह पर भरोसा रखें अल्लाह से दोस्ती कर ले इंशा अल्लाह सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। बस आप उदास ना हो मुस्कुराते रहो अल्लाह ताला आपको यह तंदुरुस्ती दे आप बहुत अच्छे हो मेरे भाई आपने किसी का बुरा नहीं किया तो आपका साथ भी बुरा नहीं हो सकता अल्लाह हाफिज मेरे भाई।’
एक और ने लिखा- ‘एजाज भाई अल्लाह सब बेहतर करता है और हम हैं भाई। आपके लिए बड़े भाई को जब जरूरत पड़ेगी छोटा भाई हाजिर है और आप आज जो बात बोल रहे हैं दिल से बोल रहे हैं वो तो आप इतना मजबूत हैं वरना कोई और होता तो..
ऐसे तमाम ढेरों कमेंट हैं जो एक्टर के फैंस वीडियो देखने के बाद कर रहे हैं।