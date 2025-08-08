Ajaz Khan का दिल तोड़ देने वाला Video आया सामने, बोले- टूट गया हूं…

इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एक्टर ने कहा, “सच कहूं तो बहुत अकेला फील कर रहा हूं यार। भीड़ में भी तनहा फील कर रहा हूं। सच कहूं तो थक गया हूं। सच कहूं तो टूट गया हूं। लोगों से झूठी मुस्कुराहट के साथ मिलते-मिलते थक गया हूं। हां मुझे ये अकेलापन खा रहा है। दीवारें मुझे ऐसी लगती हैं जैसे सामने आग जल रही हो और उसकी तपिश मुझ तक आ रही हो। हवा मुझे ऐसी चुभती है जैसे कांटों के तार। जिंदगी ऐसी लगने लगी है जैसे उधार की हो। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है। प्लीज कमेंट करके बताना।”