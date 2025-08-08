8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

बॉलीवुड

Ajaz Khan का दिल तोड़ देने वाला Video आया सामने, बोले- टूट गया हूं…

Ajaz Khan: अभिनेता एजाज खान का अभी-अभी एक इमोशनल वीडियो सामने आया है। उन्होंने कहा…

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 08, 2025

Ajaz Khan
दर्द में दिखे एजाज खान (फोटो सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

Ajaz Khan: जब कोई तकलीफ में होता है तो अपनी बातें किसी न किसी से जरूर शेयर करता है। बॉलीवुड एक्टर एजाज खान ने आज शुक्रवार को एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह भावुक नजर आए।

वीडियो को देख फैंस भी काफी घबराए हुए हैं, वह एक्टर को सतावना दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि एक्टर को आखिर किस बात की तकलीफ है। वीडियो में वह क्या कह रहे हैं? चलिए जानते हैं।

एजाज खान हो सकते हैं गिरफ्तार, अश्लील वीडियो से जुड़ा है मामला
बॉलीवुड
Ejaz Khan

एक्टर ने क्या कहा…

इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एक्टर ने कहा, “सच कहूं तो बहुत अकेला फील कर रहा हूं यार। भीड़ में भी तनहा फील कर रहा हूं। सच कहूं तो थक गया हूं। सच कहूं तो टूट गया हूं। लोगों से झूठी मुस्कुराहट के साथ मिलते-मिलते थक गया हूं। हां मुझे ये अकेलापन खा रहा है। दीवारें मुझे ऐसी लगती हैं जैसे सामने आग जल रही हो और उसकी तपिश मुझ तक आ रही हो। हवा मुझे ऐसी चुभती है जैसे कांटों के तार। जिंदगी ऐसी लगने लगी है जैसे उधार की हो। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है। प्लीज कमेंट करके बताना।”

वीडियो देख फैंस हुए भावुक

एक्टर का इमोशनल वीडियो देख कुछ यूजर्स (फैंस) उन्हें ठीक होने के तरीके बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- ‘भाई आप नमाज पढ़ा करें।’

दूसरे ने लिखा- ‘भाई आप परेशान ना हो जो लोग किसी का बुरा नहीं करते उनके साथ सबसे बड़ा अल्लाह होता है और आप अपने अल्लाह पर भरोसा रखें अल्लाह से दोस्ती कर ले इंशा अल्लाह सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। बस आप उदास ना हो मुस्कुराते रहो अल्लाह ताला आपको यह तंदुरुस्ती दे आप बहुत अच्छे हो मेरे भाई आपने किसी का बुरा नहीं किया तो आपका साथ भी बुरा नहीं हो सकता अल्लाह हाफिज मेरे भाई।’

एक और ने लिखा- ‘एजाज भाई अल्लाह सब बेहतर करता है और हम हैं भाई। आपके लिए बड़े भाई को जब जरूरत पड़ेगी छोटा भाई हाजिर है और आप आज जो बात बोल रहे हैं दिल से बोल रहे हैं वो तो आप इतना मजबूत हैं वरना कोई और होता तो..

ऐसे तमाम ढेरों कमेंट हैं जो एक्टर के फैंस वीडियो देखने के बाद कर रहे हैं।

Huma Qureshi के भाई की हत्या का CCTV आया सामने, फूट-फूटकर रोने लगी एक्ट्रेस की भाभी
बॉलीवुड
Huma Qureshi Brother Murder CCTV

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Video viral

वायरल वीडियो

Published on:

08 Aug 2025 07:01 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Ajaz Khan का दिल तोड़ देने वाला Video आया सामने, बोले- टूट गया हूं…

