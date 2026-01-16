मर्दों की तरह नाच रही है…Video वायरल होते ही ट्रोलिंग की शिकार हुई आकांक्षा चमोला,भड़के लोग

दरअसल, जैसे ही ये वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर हुआ, ट्रोलर्स ने आकांक्षा को निशाने पर ले लिया। साथ ही, कई यूजर्स ने उनके डांस स्टेप्स और हाव-भाव को ओवरएक्टिंग करार दिया। हालांकि इस कमेंट सेक्शन में रिएक्शन की बाढ़ आ गई है। एक यूजर ने लिखा, "ये हर जगह डांस करने पहुंच जाती है, क्या।" तो वहीं, दूसरे यूजर ने उनके पति और एक्टर गौरव खन्ना का जिक्र करते हुए लिखा, "GK कैसे झेलता है इसे?" तीसरे ने लिखा, उन्हें ओवरएक्टिंग की दुकान और पागल तक कह डाला और हद तो तब पार हो गई जब अन्य यूजर्स ने उनके डांस को "छपरी" बताया और उनकी बॉडी लैंग्वेज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए लिखा कि वो "मर्दों की तरह नाच रही है।"