Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

सिंगर एकॉन के साथ फैंस ने की शर्मनाक हरकत! लाइव शो के दौरान उतार दी पैंट, वीडियो से मचा बवाल

Singer Akon Live Show: सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने तहलका मचाया हुआ है। पॉपुलर अमेरिकन सिंगर एकॉन के साथ लाइव शो में जो हरकत हुई है, उससे यूजर्स भड़क उठे हैं। कई इसे हैरेसमेंट कह रहे हैं तो कई इसे शर्मनाक बता रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 16, 2025

Akon Fans pulled his pants in live show

सिंगर एकॉन के साथ लाइव शो में हुई शर्मनाक हरकत

Singer Akon Live Show: पॉपुलर अमेरिकन सिंगर एकॉन, जो अपने हिट गाने 'छम्मक छल्लो' के लिए भी जाने जाते हैं वह एक बार फिर चर्चा में हैं। इन दिनों वह टूर के सिलसिले में भारत आए हुए हैं। 9 नवंबर को दिल्ली से शुरू हुआ ये टूर आज यानी 16 नवंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन इस टूर के दौरान सिंगर के साथ एक ऐसी घटना घटित हुई, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया और इंटरनेट पर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। एकॉन लाइव शो में परफॉर्म कर रहे थे ऐसे में भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने उनकी पैंट नीचे खींच दी।

लाइव शो में खींची सिंगर एकॉन की फैंस ने पैंट (Akon Bengaluru Concert)

बेंगलुरु कॉन्सर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एकॉन भारी भीड़ के बीच परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि भीड़ में मौजूद कुछ लोग उनकी पैंट नीचे खींच रहे हैं, लेकिन इस शर्मनाक हरकत के बावजूद एकॉन ने गाना बंद नहीं किया, उनके चेहरे पर थोड़ी शिकन जरूर नजर आई, पर उन्होंने तुरंत अपनी पैंट को ऊपर खींचा और शांति बनाए रखते हुए लगातार परफॉर्म करते रहे, पर यह घटना उनके लिए निश्चित रूप से बेहद खराब रही होगी। जिसे शायद ही वह भूल पाएंगे।

फैंस की हरकत पर भड़के यूजर्स (Fans pull down Singer Akon pants)

एकॉन का जैसे ही ये वीडियो सामने आया तो बवाल मच गया। जिसने भी देखा वह नाराजगी व्यक्त करने लगा। यूजर्स ने इस हरकत को 'प्यार' नहीं, बल्कि 'अत्याचार और हैरेसमेंट' बताया है। एक यूजर ने लिखा, "यह दुखद है कि लोग उन्हें स्टेज पर लाइव के दौरान परेशान कर रहे थे। वह एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, जो उनके लिए परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है और वो उन्हें ही परेशान कर रहे हैं।"

दूसरे ने लिखा, "ये सब क्या है? इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।" तीसरे ने गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, "एकॉन की पैंट क्यों खींच रहे हो? ये तो हैरेसमेंट है। हमारी इमेज पूरी तरह खराब कर दी।"

एकॉन ने किया शो से पहले पोस्ट (Akon India Tour)

शो शुरू होने से पहले ही एकॉन ने भारत के लिए अपना प्यार दिखाया था। उन्होंने कहा था, "इंडिया ने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया है। यह मेरे लिए दूसरे घर जैसा है। यहां की एनर्जी, कल्चर और फैंस एकदम नेक्स्ट लेवल हैं। मैं वापस आकर लाइव परफॉर्म करने को लेकर बेहद उत्साहित हूं।" बता दें, एकॉन ने साल 2004 में अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी और शाहरुख खान की फिल्म 'रा वन' में 'छम्मक छल्लो' गाना गाकर पूरे भारत में प्रसिद्धि हासिल की थी।

ये भी पढ़ें

‘फिल्मी अवॉर्ड में कच्छा पहन के चला जाऊंगा’, बॉलीवुड इंडस्ट्री से यूं नाराज हुए धर्मेंद्र
बॉलीवुड
Dharmendra emotional

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Published on:

16 Nov 2025 10:48 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सिंगर एकॉन के साथ फैंस ने की शर्मनाक हरकत! लाइव शो के दौरान उतार दी पैंट, वीडियो से मचा बवाल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

राजामौली की ‘Varanasi’ के इस 30 मिनट का सीक्वेंस, देख डर जाएंगे आप, जानें फिल्म कब देगी दस्तक

राजामौली की 'Varanasi' के इस 30 मिनट का सीक्वेंस, देख डर जाएंगे आप, जानें फिल्म कब देगी दस्तक
बॉलीवुड

‘ये भारी बोझ मेरे सीने से हटे…’ ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल पर शर्लिन चोपड़ा ने सुनाई आपबीती

शर्लिन चोपड़ा
बॉलीवुड

‘फिल्मी अवॉर्ड में कच्छा पहन के चला जाऊंगा’, बॉलीवुड इंडस्ट्री से यूं नाराज हुए धर्मेंद्र

Dharmendra emotional
बॉलीवुड

धर्मेंद्र की बेटी के साथ आशिकी कर बैठा था ये एक्टर, रणवीर सिंह ने शेयर किया था अफेयर का किस्सा

Once Aditya Roy Kapur Dated Dharmendra Daughter
बॉलीवुड

मैं मरने वाला था मेरे ऊपर… राजस्थान में बाल-बाल बचे थे विवेक ओबेरॉय, सालों बाद सुनाया डरावना किस्सा

Vivek Oberoi big reveal to accident
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.