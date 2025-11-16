सिंगर एकॉन के साथ फैंस ने की शर्मनाक हरकत! लाइव शो के दौरान उतार दी पैंट, वीडियो से मचा बवाल

Singer Akon Live Show: पॉपुलर अमेरिकन सिंगर एकॉन, जो अपने हिट गाने 'छम्मक छल्लो' के लिए भी जाने जाते हैं वह एक बार फिर चर्चा में हैं। इन दिनों वह टूर के सिलसिले में भारत आए हुए हैं। 9 नवंबर को दिल्ली से शुरू हुआ ये टूर आज यानी 16 नवंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन इस टूर के दौरान सिंगर के साथ एक ऐसी घटना घटित हुई, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया और इंटरनेट पर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। एकॉन लाइव शो में परफॉर्म कर रहे थे ऐसे में भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने उनकी पैंट नीचे खींच दी।