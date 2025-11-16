सिंगर एकॉन के साथ फैंस ने की शर्मनाक हरकत! लाइव शो के दौरान उतार दी पैंट, वीडियो से मचा बवाल

सिंगर एकॉन के साथ लाइव शो में हुई शर्मनाक हरकत
Singer Akon Live Show: पॉपुलर अमेरिकन सिंगर एकॉन, जो अपने हिट गाने 'छम्मक छल्लो' के लिए भी जाने जाते हैं वह एक बार फिर चर्चा में हैं। इन दिनों वह टूर के सिलसिले में भारत आए हुए हैं। 9 नवंबर को दिल्ली से शुरू हुआ ये टूर आज यानी 16 नवंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन इस टूर के दौरान सिंगर के साथ एक ऐसी घटना घटित हुई, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया और इंटरनेट पर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। एकॉन लाइव शो में परफॉर्म कर रहे थे ऐसे में भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने उनकी पैंट नीचे खींच दी।
बेंगलुरु कॉन्सर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एकॉन भारी भीड़ के बीच परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि भीड़ में मौजूद कुछ लोग उनकी पैंट नीचे खींच रहे हैं, लेकिन इस शर्मनाक हरकत के बावजूद एकॉन ने गाना बंद नहीं किया, उनके चेहरे पर थोड़ी शिकन जरूर नजर आई, पर उन्होंने तुरंत अपनी पैंट को ऊपर खींचा और शांति बनाए रखते हुए लगातार परफॉर्म करते रहे, पर यह घटना उनके लिए निश्चित रूप से बेहद खराब रही होगी। जिसे शायद ही वह भूल पाएंगे।
एकॉन का जैसे ही ये वीडियो सामने आया तो बवाल मच गया। जिसने भी देखा वह नाराजगी व्यक्त करने लगा। यूजर्स ने इस हरकत को 'प्यार' नहीं, बल्कि 'अत्याचार और हैरेसमेंट' बताया है। एक यूजर ने लिखा, "यह दुखद है कि लोग उन्हें स्टेज पर लाइव के दौरान परेशान कर रहे थे। वह एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, जो उनके लिए परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है और वो उन्हें ही परेशान कर रहे हैं।"
दूसरे ने लिखा, "ये सब क्या है? इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।" तीसरे ने गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, "एकॉन की पैंट क्यों खींच रहे हो? ये तो हैरेसमेंट है। हमारी इमेज पूरी तरह खराब कर दी।"
शो शुरू होने से पहले ही एकॉन ने भारत के लिए अपना प्यार दिखाया था। उन्होंने कहा था, "इंडिया ने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया है। यह मेरे लिए दूसरे घर जैसा है। यहां की एनर्जी, कल्चर और फैंस एकदम नेक्स्ट लेवल हैं। मैं वापस आकर लाइव परफॉर्म करने को लेकर बेहद उत्साहित हूं।" बता दें, एकॉन ने साल 2004 में अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी और शाहरुख खान की फिल्म 'रा वन' में 'छम्मक छल्लो' गाना गाकर पूरे भारत में प्रसिद्धि हासिल की थी।
