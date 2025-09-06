पंजाब बाढ़ पीड़ितों को देख पसीजा अक्षय कुमार का दिल, 1- 2 नहीं बल्कि दिए इतने करोड़ रुपये

Akshay Kumar Help Punjab Flood: पंजाब में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए बॉलीवुड और पंजाबी इंडस्ट्री के कई सितारे आगे आए हैं। इसी कड़ी में अब बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने राज्य में बाढ़ राहत कार्यों के लिए एक बड़ी राशि दी है। देश में पंजाब में आई बाढ़ से हर कोई सहम उठा है, सोशल मीडिया पर लोग पंजाब के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वहीं, कई सेलेब्स उनकी मदद के लिए पंजाब पहुंच गए हैं। अब खिलाड़ी कुमार ने भी उनकी मदद करने का सोचा है।