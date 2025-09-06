फेमस सिंगर पर भालू ने किया हमला, हाथ-पैरों पर मारे दांत, आनन-फानन में ले जाया गया हॉस्पिटल

हॉस्पिटल से सिंगर की फोटो भी सामने आई है, जिसमें वह बेड पर लेटी हुई हैं और उनके दोनों हाथों पर पट्टी बंधी हुई हैं। जिसे देखकर कहा जा सकता है कि अगर टीम मौके पर नहीं पहुंचती तो कुछ भी हो सकता था। सिंगर की जान को खतरा हो सकता था, लेकिन अब सिंगर ठीक है और जल्द अपने फैंस के बीच नजर आएंगी। यह घटना एक बार फिर जंगली जानवरों के इलाकों में सावधानी बरतने की जरूरत पर जोर देती है। उम्मीद है कि कुरतुलैन बलूच जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी और अपने फैंस को अपनी हेल्थ अपडेट देंगी।