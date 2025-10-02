अक्षय कुमार ने बताई सफलता की रेसिपी, कहा- सिर्फ 70% है किस्मत और 30% मेहनत…

अक्षय कुमार (सोर्स: X)
Akshay Kumar: बॉलीवुड के फेमस एक्टर अक्षय कुमार ने अपने 38 साल के करियर को लेकर हालिया बयान दिया है जिसमें उन्होंने सफलता को मेहनत और भाग्य का कॉम्बिनेशन बताया है। अक्षय का मानना है कि सफलता में 70% भाग्य का योगदान होता है और बाकी 30% मेहनत का। अक्षय के मुताबिक कई प्रतिभाशाली लोग होते हैं जिन्हें मौका नहीं मिलता, इसलिए भाग्य का रोल मेन होता है।
साथ ही अक्षय ने ये भी स्वीकार किया कि वे हमेंशा से ऐसे लोगों से मिलते हैं जो उनसे ज्यादा पढ़े-लिखे या टैलेंटेड होते हैं, लेकिन अवसर मिलने में अंतर आ जाता है। ये बात दर्शाती है कि फिल्मों में सिर्फ योग्यता ही नहीं, सही समय पर सही मौके का मिलना भी जरूरी होता है। उन्होंने अपने लंबे करियर में उतार-चढ़ाव और भाग्य के प्रभाव का ये अनुभव शेयर किया, जो नए कलाकारों के लिए भी सोचने योग्य है।
किस्मत और लक से साथ अक्षय ने स्वास्थ्य और डायट संबंधी बातों में भी चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि वे पारंपरिक भारतीय व्यंजनों जैसे छोले-पूरी, जलेबी और बर्फी का आनंद लेते हैं और कैलोरी अथवा प्रोटीन गिनने की आदत नहीं रखते। बता दें कि पार्टियों और ड्रिंक के मामले में भी अक्षय ने साफ बात कही कि वे मानते हैं कि जब लोग पार्टी में जबरन ड्रिंक ऑफर करते हैं तो वे सभ्यता के लिहाज से 'चीयर्स' जरूर करते हैं, परंतु बाद में गिलास फेंक देते हैं क्योंकि उन्हें शराब का स्वाद पसंद नहीं।
इससे उनके व्यक्तिगत स्वाद और सीमाओं का पता चलता है। इससे ये साफ होता है कि कुल मिलाकर, अक्षय का ये इंटर्व्यू उनके व्यावसायिक अनुभव और लाइफस्टाइल की एक सहज झलक देता है, और जहां भाग्य और मेहनत का संतुलन, साथ ही सादा पर अनुशासित जीवन एक सफल करियर की कुंजी बने हुए हैं।
