अक्षय कुमार ने बताई सफलता की रेसिपी, कहा- सिर्फ 70% है किस्मत और 30% मेहनत…

किस्मत और लक से साथ अक्षय ने स्वास्थ्य और डायट संबंधी बातों में भी चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि वे पारंपरिक भारतीय व्यंजनों जैसे छोले-पूरी, जलेबी और बर्फी का आनंद लेते हैं और कैलोरी अथवा प्रोटीन गिनने की आदत नहीं रखते। बता दें कि पार्टियों और ड्रिंक के मामले में भी अक्षय ने साफ बात कही कि वे मानते हैं कि जब लोग पार्टी में जबरन ड्रिंक ऑफर करते हैं तो वे सभ्यता के लिहाज से 'चीयर्स' जरूर करते हैं, परंतु बाद में गिलास फेंक देते हैं क्योंकि उन्हें शराब का स्वाद पसंद नहीं।