Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

गणपति विसर्जन के बाद Juhu Beach सफाई करते दिखे अक्षय कुमार, सामने आया वीडियो

Akshay Kumar Video: गणपति विसर्जन के बाद जुहू बीच पहुंचे अक्षय कुमार। सफाई कर जीता लोगों का दिल। सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 07, 2025

Akshay Kumar seen cleaning Juhu beach
जुहू बीच पर फैले कूड़े-कचरे को साफ करते दिखे अक्षय (फोटो सोर्स: ANI)

Akshay Kumar Juhu beach: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार रविवार को मुंबई के जुहू बीच पर सफाई अभियान में शामिल होते नजर आए। उन्होंने समुद्र तट की सफाई की और लोगों को स्वच्छता का खास संदेश दिया।

गणपति विसर्जन के बाद जुहू बीच पर फैले कूड़े-कचरे को देखते हुए अक्षय खुद सफाई के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों को साफ-सफाई के प्रति जागरूक किया।

ये भी पढ़ें

C-ग्रेड फिल्मों से मचाया तहलका, 70 के दशक में ‘कॉल गर्ल’ की कहानी बना सेंसेशन
बॉलीवुड
Bollywood History

अक्षय कुमार ने कहा, “ज्ञान हमें सिखाता है कि हमें हमेशा स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री भी समय-समय पर इस बात पर जोर देते हैं। स्वच्छता सिर्फ सरकार या बीएमसी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सबकी जिम्मेदारी है।”

अमृता फडणवीस भी स्वच्छता अभियान में हुईं शामिल

इस स्वच्छता अभियान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी भी शामिल हुए। इसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में अक्षय कुमार कचरे को थैलों में डालते दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ अमृता और अन्य लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए 5 करोड़ रुपए दान

हाल ही में अक्षय कुमार ने पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए 5 करोड़ रुपए दान किए थे। अक्षय कुमार ने लोगों से भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए गुहार लगाई थी।

उन्होंने कहा था, "मैं पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपए दे रहा हूं, लेकिन मैं कौन होता हूं, किसी को 'दान' देने वाला? जब भी मुझे मदद का हाथ बढ़ाने का अवसर मिलता है, तो मैं खुद को धन्य महसूस करता हूं। आप भी जितना हो सके, लोगों की मदद करें।"

उन्होंने इसे सेवा बताया था और बाढ़ पीड़ितों के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की थी।

वर्क फ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार के पास कई फिल्में हैं। उनकी फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके अलावा, उनके पास 'भूत बांग्ला' फिल्म भी है, जिसमें वामिका गब्बी और परेश रावल भी हैं। साथ ही उनके पास सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ 'हेरा फेरी 3' भी है।

ये भी पढ़ें

Sexual Assault Case: ‘यौन उत्पीड़न’ मामले में सलाखों के पीछे पॉपुलर एक्टर, सामने आया वीडियो
TV न्यूज
Ashish Kapoor judicial custody

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अक्षय कुमार

Bollywood

Bollywood News

Published on:

07 Sept 2025 04:44 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / गणपति विसर्जन के बाद Juhu Beach सफाई करते दिखे अक्षय कुमार, सामने आया वीडियो

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट