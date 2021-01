अक्षय कुमार का जैसलमेर से वीडियो आया सामने, फिल्म 'बच्चन पांडे' की कर रहे हैं शूटिंग

नई दिल्ली: बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्मों का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। उनकी फिल्मों को खूब पसंद किया जाता है। साल 2020 में कोरोना के कारण अक्षय की केवल एक ही फिल्म 'लक्ष्मी' (Laxmi) रिलीज हो पाई थी। इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले थे। लेकिन इस साल अक्षय की कई फिल्में रिलीज हो सकती हैं। इन दिनों वह अपनी अपकमिंग फिल्म 'बच्चन पांडे' (Bachchan Pandey) की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस फिल्म की शूटिंग वह राजस्थान के जैसलमेर में कर रहे हैं।

जैसलमेर से अक्षय कुमार का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में वह अपने कैरेक्टर के लुक में नजर आ रहे हैं। अक्षय को नचना हवेली से बाहर निकलते हुए देखा गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि वह हवेली के गेट से बाहर निकलते हैं और सीधा अपनी कार में बैठ जाते हैं। इस दौरान वह ब्राउन जैकेट में नजर आए। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है।

इससे पहले 7 जनवरी को अक्षय कुमार ने बच्चन पांडे फिल्म के लिए अपना लुक शेयर किया था। माथे पर लाल कपड़ा बांधे और गले में तीन-चार चैन पहने अक्षय के लुक को काफी पसंद किया गया। इस तस्वीर को शेयर करते हुए अक्षय ने कैप्शन में लिखा था- ''न्यू ईयर, पुराना एसोसिएशन, बच्चन पांडे की शूटिंग शूरू। साजिद नाडियाडवाला के साथ मेरी 10वीं फिल्म। उम्मीद है कि आगे भी होती रहेगी। आपकी शुभकामनाओं की जरूरत है। बताइए मेरा लुक कैसा लगा।''

बता दें कि बच्चन पांडे फिल्म को फरहाद सामजी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में अक्षय कुमार का रोल एक गैंगस्टर का होगा। फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा कृति सेनन (Kriti Sanon) लीड रोल में होगीं। वह एक जर्नलिस्ट की भूमिका में नजर आएंगी। इसके साथ ही एक्टर अरशद वारसी और पंकज त्रिपाठी भी फिल्म में अहम रोल में दिखेंगे।

New year, old associations...begun shooting for #BachchanPandey, my 10th film with #SajidNadiadwala, and hopefully many more. Need your best wishes and do tell me your thoughts on the look.@farhad_samji @kritisanon @Asli_Jacqueline @ArshadWarsi @NGEMovies pic.twitter.com/X6OcikQ80x