ट्विंकल-अक्षय ने अस्पतालों में पहुंचाए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, फंडरेज कर जुटाए 1 करोड़ रुपए

नई दिल्ली। कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए बॉलीवुड स्टार्स बढ़-चढ़कर आगे आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और उनकी पत्नी एक बार फिर से कोरोना काल में पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। ट्विंकल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। जिसमें उन्होंने महामारी से लड़ने के लिए लोगों का धन्यवाद किया है। दरअसल, हाल ही में कपल ने अस्पतालों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के लिए फंडरेजर शुरू किया था। जिसमें उन्होंने 1 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं।

It’s thanks to all of you that we raised these funds and are able to send concentrators where they are needed. I will keep posting updates. A big shout out to all of you and @ANNADA_outreach for their tremendous support. #helpindiabreathe pic.twitter.com/eZSYmX5neR