आलिया के कन्यादान विज्ञापन पर भड़के यूजर, हिंदू धर्म के अपमान का लगा आरोप

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपने एक विज्ञापन के चलते सुर्खियों में आ गई हैं। जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। आलिया के जिस पर विज्ञापन पर सवाल उठ रहे हैं। वो एक कपड़े के ब्रांड का है। इस विज्ञापन में एक्ट्रेस के कन्यादान पर सवाल उठाए जाए रहे हैं। कई लोगों को आलिया का ये विज्ञापन पसंद भी आ रहा है। वहीं कुछ लोगों ने हिंदू धर्म का अपमान बताते हुए सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट को निशाना बना लिया है।

Multiple thoughts on what @aliaa08 thought getting into this:



1) I will become 4th wife but atleast I will have my dignity!



2) Kanyadan bad, father giving away bride in Church is sooo romantic and kool.



3) In her religion she doesn't get equal inheritance.#KanyaDaan #Mohey pic.twitter.com/dvXaGvvUq7 — Wokeflix (@wokeflix_) September 18, 2021

आलिया भट्ट के विज्ञापन पर उठाए सवाल

सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट का एक विज्ञापन वायरल हो रहा है। वीडियो में आलिया मंडर में दुल्हन के लिबास में दिखाई दे रही हैं। विज्ञापन में आलिया बताती हैं कि परिवार का हर सदस्य उनसे बेहदी ही प्यार करता है। वह शादी में होने वाले कन्यादान पर सवाल उठाते हुए कहती हैं कि उन्हें पराया धन कहा जाता है। लड़कियां दान करने करने की चीज हैं। क्यों सिर्फ कन्यादान। नया आइडिया कन्यामान।

वीडियो तो लोगों को पसंद आ रहा है, लेकिन लोगों को आइिया पसंद नहीं आ रहा है। लोगों का कहना है कि आलिया भट्ट ने हिंदू धर्म का अपमान किया है। साथ ही ये तमाम ब्रांड बार-बार हिंदू परंपराओं का अपमान करते हैं। विज्ञापन के चलते लोगों ने आलिया भट्ट और ब्रांड को बायकॉट करने को कहा है।

Dear @aliaa08, saw your woke Ad which is insulting hindu rituals, specially "Kanyadaan"!



Before you question others, just look inwards to the very industry you work. "Beti paraya dhan" is a line made popular by "BOLLYWOOD". — Ron Bikash Gaurav (@RonBikashGaurav) September 19, 2021

@aliaa08

They love Halala , Mutah etc...

And they hate Kanyadaan.

His father was converted to enjoy marriage .See their character.Guttet bollywood. https://t.co/4lNDMYfovS pic.twitter.com/mtVfJAsxZY — परन्तप।।।।।। (@Shailen21700429) September 18, 2021

Woke feminism by drugwood to reform Hinduism. But total silence on cult of Halala, TTT, Polygamy, Iddat, Child marriage that views women as property@aliaa08 is probably inspired by her women-empowerment champ daddy to give gyan on Kanya ka Maanpic.twitter.com/HwDUuvHlmN — Gems of Bollywood (@GemsOfBollywood) September 18, 2021

लोगों ने कहा हिंदू परंपराओं का उड़ाया मज़ाक

सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि हलाला और ट्रिपल तालक जैसी जो कुप्रथाएं हैं। उनके खिलाफ जागरूकता नहीं फैलाई जाती है। हिंदू परंपराओं के खिलाफ हमेशा ही खूब बोला जाता है। कुछ यूजर्स का तो ये भी कहना है कि बॉलीवुड बेटियों को पराया धन बताते हुए फिल्में बनाता है। इससे वो हिंदू धर्म से जोड़कर समाज सुधारक की भूमिता निभाता है। वहीं यूजर्स लगातार आलिया भट्ट को ट्रोल कर रहे हैं।

आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्में

आलिया भट्ट के वर्कफ्रंट की बात करें तो जल्द ही एक्ट्रेस 'गंगुबाई काठियावाड़ी' में दिखाई देंगी। फिल्म में उनका लुक बड़ा ही दिलचस्प हैं। आलिया के फैंस उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में भी आलिया नज़र आएंगी। फिल्म में उनके साथ अभिनेता अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में नज़र आएंगे।