एकता कपूर ने शेयर किया 'एलियन' के दावे वाला वीडियो, लिखा-अकेले सोने वालों के लिए डरावना

मुंबई। झारखंड के हजारीबाग से एक डरावना वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक एलियन या भूत जैसी आकृति चावड़ा बांध पुल पर चलती नजर आई। ये वीडियो एक बाइक सवार ने रिकॉर्ड किया है। रात के समय जब बाइक सवारों ने इस आकृति को चलते हुए देखा, तो उनमें से एक ने इसे रिकॉर्ड कर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को निर्माता-निर्देशक एकता कपूर ने भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

रात को अकेले सोने वालों के लिए डरावना- एकता कपूर

एकता कपूर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा,'यह उन लोगों के लिए डरावना है जो रात को अकेले सोते हैं। एकता के शेयर किए वीडियो के कैप्शन में बताया गया है कि झारखंड के हजारीबाग में दिखी अजीब आकृति चर्चा का विषय बन गई है। कुछ बाइक सवार रात के अंधेरे में चावड़ा बांध पुल से गुजरते देखे जाते हैं। दो बाइक सवार आगे निकल जाते हैं, लेकिन पीछे आ रहे बाइकर्स ने बाइक की हैडलाइट की रोशनी में एक अजीब चलती-फिरती आकृति देखी। एलियन जैसी दिख रहे इस प्राणी का बाइकर्स में से एक ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इनमें से एक कहता सुनाई देता है, 'चुड़ैल है'। ये आकृति चलते हुए पीछे मुड़कर देखती है और फिर आगे बढ़ जाती है।

एकता के इस वीडियो को शेयर करने के बाद कई यूजर्स ने इस पर रिएक्शन दिए हैं। एक यजूर ने लिखा,'मैं इस वीडियो को देखने के बाद रात को अकेले नहीं सो सकता... पहले विराना मूवी देखी तो आज भी याद आती है तो लाइट जलाकर सोना पड़ता है। एक अन्य यूजर ने लिखा,'ये तो जोम्बी है।' एक दूसरे यूजर ने लिखा,'ये बाइक सवारों का किया हुआ नाटक है।' इसके जवाब में एक ने कहा,'नाटक नहीं, असल में है।'

हकीकत क्या है, पर छिड़ी बहस

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर बहस जारी है। बहस इस बात को लेकर है कि क्या वीडियो में दिखी आकृति एलियन है, क्या भूत-प्रेत है या कोई प्रेंक। लोग वीडियो के एक-एक पल का विश्लेषण कर अलग-अलग राय दे रहे हैं। कुछ का कहना है कि ये एलियन है, क्योंकि वीडियो के 13वें सेकंड में एक अजीब आवाज आती है, जो यूएफओ की हो सकती है। कुछ लोगों ने इस वीडियो को एलन मसक, नासा और इसरो जैसे अकाउंट्स को टैग किया है, जिससे इसकी सच्चाई का पता लग सके।

गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले अमरीका के पेंटागन ने कन्फर्म किया था कि वे अनआइडेंटिफाईड फ्लाईंग ओबजेक्ट्स (UFOs) की तस्वीरों को एलियन की उपस्थिति की जांच में शामिल कर रहे हैं। अमरीका के रक्षा मंत्रालय ने कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं जिनमें एक रहस्यमयी चीज कुछ मिनट के लिए अंधेरे में उड़ती हुई देखी गई।