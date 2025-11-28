‘गैर-कानूनी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए…’ अलीशा चिनॉय का बॉलीवुड से दूरी बनाने का कारण आया सामने

अलीशा चिनॉय (सोर्स: X @TheAlishaChinai)
Alisha Chinai: इंडियन पॉप और बॉलीवुड म्यूजिक की सबसे शानदार आवाजों में से एक हैं अलीशा चिनॉय। जिन्होंने 'मेड इन इंडिया' और 'कजरा रे' जैसे आइकॉनिक गानों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। अब अलीशा चिनॉय ने हिंदी फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पसंद को लेकर बात की है, जिसमें उन्होंने काफी सोच-समझकर प्रोजेक्ट और बॉलीवुड में काम करने के बारे में बताया हैं।
बता दें, 90 और 2000 के दशक में शीर्ष पर रहने के बाद भी अलीशा चिनॉय बॉलीवुड से अचानक ऐसे दूर क्यों हो गई। उनके फैंस हमेशा ये जानने को उत्सुक थे। तो आइए जानते है कि इनके बारे में…
अलीशा ने फ्री प्रेस जर्नल को दिए इंटरव्यू में बताया," बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिंगर्स पर 'गैरकानूनी' कॉन्ट्रैक्ट्स और 'पॉलिटिक्स' के खिलाफ कई तरह की चीजे थोपी जा रही हैं।" इसके बाद अलीशा से पूछा गया कि उन्हें बॉलीवुड से उन्होंने क्यों दूरी बनाई? इस सवाल पर सिंगर ने जवाब दिया, "सच कहूं तो, मैं बॉलीवुड म्यूजिक से बस बोर हो गई थी। एक आर्टिस्ट के तौर पर मैं थोड़ी थक गई थी और मैं कुछ अलग करना चाहती थी। इसलिए मैं दूर रही, इसके और भी कारण थे, जैसे चल रही पॉलिटिक्स।"
बता दें, अपने इंडस्ट्री से दूर रहने के कारणों के बारे में विस्तार से बताते हुए अलीशा ने कुछ कड़वे सच उजागर किए, जिसमें उन्होंने कहा, 'कलाकारों के लिए कॉपीराइट के मुद्दे, अन्याय और कोई फेयर प्ले नहीं था। हमसे बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जा रहे थे, जो मेरी राय में पूरी तरह से गैर-कानूनी थे। इसलिए, मैंने उन्हें साइन करने से मना कर दिया। यही एक कारण था कि लोग मुझे कॉल नहीं करते थे और मेरे कुछ पर्सनल मुद्दे भी थे, जिसके वजह से बहुत लंबे समय तक दूर भी रहना पड़ा था" अलीशा चिनॉय ने इन बयानों से इंडस्ट्री के अंदरूनी कामकाज और कलाकारों के सामने आने वाली चुनौतियों को बयां किया है।
बता दें, अलीशा 90 और 2000 के दशकों में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फेमस सिंगर थीं। लेकिन 2013 के बाद से उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए सिर्फ एक गाना रिकॉर्ड किया है, जो 2017 में आई फिल्म 'डैडी' में 'जिंदगी मेरी डांस डांस' थी। उनका आखिरी बड़ा हिट गाना 'कृष 3' (2013) का 'दिल तू ही बता' था। साथ ही, उनके एल्बम 'बेबीडॉल' और 'बॉम्बे गर्ल' ने उन्हें 80 के दशक में इंडियन पॉप म्यूजिक सीन में एक अलग आवाज के तौर पर पहचान दिलाई। लेकिन 1997 में 'मेड इन इंडिया' की ऐतिहासिक सफलता ने उन्हें पूरे भारत में फेमस कर दिया। 'मेड इन इंडिया' इंडियन म्यूजिक में सबसे ज्यादा बिकने वाले नॉन-फिल्म साउंडट्रैक में से एक था।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग