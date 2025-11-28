‘गैर-कानूनी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए…’ अलीशा चिनॉय का बॉलीवुड से दूरी बनाने का कारण आया सामने

बता दें, अलीशा 90 और 2000 के दशकों में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फेमस सिंगर थीं। लेकिन 2013 के बाद से उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए सिर्फ एक गाना रिकॉर्ड किया है, जो 2017 में आई फिल्म 'डैडी' में 'जिंदगी मेरी डांस डांस' थी। उनका आखिरी बड़ा हिट गाना 'कृष 3' (2013) का 'दिल तू ही बता' था। साथ ही, उनके एल्बम 'बेबीडॉल' और 'बॉम्बे गर्ल' ने उन्हें 80 के दशक में इंडियन पॉप म्यूजिक सीन में एक अलग आवाज के तौर पर पहचान दिलाई। लेकिन 1997 में 'मेड इन इंडिया' की ऐतिहासिक सफलता ने उन्हें पूरे भारत में फेमस कर दिया। 'मेड इन इंडिया' इंडियन म्यूजिक में सबसे ज्यादा बिकने वाले नॉन-फिल्म साउंडट्रैक में से एक था।