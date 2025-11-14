धर्मेंद्र की तबीयत खराब के बीच अमिताभ बच्चन ने किया क्रिप्टिक पोस्ट, लिखा- कोई एथिक्स...

वैसे तो सोशल मीडिया पर कई यूजर्स अमिताभ बच्चन के इस पोस्ट को उनके पुराने दोस्त धर्मेंद्र की बिगड़ती तबीयत और हाल ही में अस्पताल से वायरल हुए एक वीडियो से जोड़ रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और इस दौरान उनके ICU से कुछ वीडियोज वायरल हो गए थे। इसके बाद सनी देओल ने भी पैप्स पर गुस्सा किया था। तो इस पर फैंस का मानना है कि बिग-बी धर्मेंद्र के स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशील कवरेज ना करने और प्राइवेट मोमेंट को वायरल करने वालों के व्यवहार से परेशान हैं।