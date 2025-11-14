धर्मेंद्र की तबीयत खराब के बीच अमिताभ बच्चन ने किया क्रिप्टिक पोस्ट, लिखा- कोई एथिक्स...

अमिताभ बच्चन (सोर्स: X @SrBachchan)
Amitabh Bachchan Cryptic Post: बॉलीवुड के 'शहंशाह' अमिताभ बच्चन का धर्मेंद्र की तबीयत पर और वायरल क्लिप्स को लेकर क्रिप्टिक ट्वीट एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल, आज की सुबह उन्होंने सिर्फ 7 शब्दों का एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा था, "नो एथिक्स… कोई भी अचार-नीति नहीं।" ये छोटा-सा ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और लोग इसे दो अलग घटनाओं से जोड़कर देख रहे हैं।
वैसे तो सोशल मीडिया पर कई यूजर्स अमिताभ बच्चन के इस पोस्ट को उनके पुराने दोस्त धर्मेंद्र की बिगड़ती तबीयत और हाल ही में अस्पताल से वायरल हुए एक वीडियो से जोड़ रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और इस दौरान उनके ICU से कुछ वीडियोज वायरल हो गए थे। इसके बाद सनी देओल ने भी पैप्स पर गुस्सा किया था। तो इस पर फैंस का मानना है कि बिग-बी धर्मेंद्र के स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशील कवरेज ना करने और प्राइवेट मोमेंट को वायरल करने वालों के व्यवहार से परेशान हैं।
दरअसल, कुछ यूजर्स इस क्रिप्टिक पोस्ट को जया बच्चन के पैपराजी पर किए गुस्से से भी जोड़ रहे हैं। हाल ही में एक इवेंट में जया बच्चन को फोटोग्राफर्स ने घेर लिया था, जिस पर वो काफी भड़क गई थीं। वीडियो में वो गुस्से में कहती दिखी, 'आप लोग फोटो लो, बदतमीजी मत करो। चुप रहो, मुंह बंद रखो और फोटो लो… खत्म। बस केवल आप कमेंट्स करते रहते हो।' इसको लेकर फैंस का मानना है कि अमिताभ बच्चन का 'नो एथिक्स' वाला पोस्ट शायद मीडिया के इस रवैये पर निशाने में लेना है।
इतना ही नहीं आगे बता दें, अमिताभ बच्चन हमेशा अपने ब्लॉग और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी इमोशन और विचारों को शेयर करते रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक व्लॉग शेयर कर लिखा था, 'सुलह करो… लेकिन वो सुलह करो… जब सुलह से कुछ हासिल हो… जो हर दिन एक नई चुनौती लिए आता है… और उससे निपटने और टिके रहने के लिए हिम्मत हो।' उनका ये नया क्रिप्टिक पोस्ट एक बार फिर सोशल मीडिया पर गंभीर बहस का नया रूप लेते नजर आ रहा है।
