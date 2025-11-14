Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

धर्मेंद्र की तबीयत खराब के बीच अमिताभ बच्चन ने किया क्रिप्टिक पोस्ट, लिखा- कोई एथिक्स…

Amitabh Bachchan Cryptic Post: धर्मेंद्र की बिगड़ती तबीयत और अस्पताल से उनके वीडियो वायरल होने के बीच, अमिताभ बच्चन ने एक क्रिप्टिक पोस्ट कर सबका ध्यान खींचा है…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 14, 2025

धर्मेंद्र की तबीयत खराब के बीच अमिताभ बच्चन ने किया क्रिप्टिक पोस्ट, लिखा- कोई एथिक्स...

अमिताभ बच्चन (सोर्स: X @SrBachchan)

Amitabh Bachchan Cryptic Post: बॉलीवुड के 'शहंशाह' अमिताभ बच्चन का धर्मेंद्र की तबीयत पर और वायरल क्लिप्स को लेकर क्रिप्टिक ट्वीट एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल, आज की सुबह उन्होंने सिर्फ 7 शब्दों का एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा था, "नो एथिक्स… कोई भी अचार-नीति नहीं।" ये छोटा-सा ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और लोग इसे दो अलग घटनाओं से जोड़कर देख रहे हैं।

अमिताभ बच्चन ने किया क्रिप्टिक पोस्ट

वैसे तो सोशल मीडिया पर कई यूजर्स अमिताभ बच्चन के इस पोस्ट को उनके पुराने दोस्त धर्मेंद्र की बिगड़ती तबीयत और हाल ही में अस्पताल से वायरल हुए एक वीडियो से जोड़ रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और इस दौरान उनके ICU से कुछ वीडियोज वायरल हो गए थे। इसके बाद सनी देओल ने भी पैप्स पर गुस्सा किया था। तो इस पर फैंस का मानना है कि बिग-बी धर्मेंद्र के स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशील कवरेज ना करने और प्राइवेट मोमेंट को वायरल करने वालों के व्यवहार से परेशान हैं।

दरअसल, कुछ यूजर्स इस क्रिप्टिक पोस्ट को जया बच्चन के पैपराजी पर किए गुस्से से भी जोड़ रहे हैं। हाल ही में एक इवेंट में जया बच्चन को फोटोग्राफर्स ने घेर लिया था, जिस पर वो काफी भड़क गई थीं। वीडियो में वो गुस्से में कहती दिखी, 'आप लोग फोटो लो, बदतमीजी मत करो। चुप रहो, मुंह बंद रखो और फोटो लो… खत्म। बस केवल आप कमेंट्स करते रहते हो।' इसको लेकर फैंस का मानना है कि अमिताभ बच्चन का 'नो एथिक्स' वाला पोस्ट शायद मीडिया के इस रवैये पर निशाने में लेना है।

ब्लॉग और सोशल मीडिया पोस्ट

इतना ही नहीं आगे बता दें, अमिताभ बच्चन हमेशा अपने ब्लॉग और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी इमोशन और विचारों को शेयर करते रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक व्लॉग शेयर कर लिखा था, 'सुलह करो… लेकिन वो सुलह करो… जब सुलह से कुछ हासिल हो… जो हर दिन एक नई चुनौती लिए आता है… और उससे निपटने और टिके रहने के लिए हिम्मत हो।' उनका ये नया क्रिप्टिक पोस्ट एक बार फिर सोशल मीडिया पर गंभीर बहस का नया रूप लेते नजर आ रहा है।

ये भी पढ़ें

कोर्ट रूम की लड़ाई होगी और भी बड़ी, Jolly LLB 3 अब थिएटर के बाद इन दो प्लेटफॉर्म्स पर करेगी एंट्री
बॉलीवुड
कोर्ट रूम की लड़ाई होगी और भी बड़ी, Jolly LLB 3 अब थिएटर के बाद इन दो प्लेटफॉर्म्स पर करेगी एंट्री

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

14 Nov 2025 01:11 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / धर्मेंद्र की तबीयत खराब के बीच अमिताभ बच्चन ने किया क्रिप्टिक पोस्ट, लिखा- कोई एथिक्स…

पत्रिका लाइव अपडेट

Bihar Election Result 2025 Live Update : बिहार में भगवा छाया, लालटेन की रोशनी हुई धीमी, बस फाइनल रिजल्ट का है इंतजार

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Kamini Kaushal Passed Away: फेमस एक्ट्रेस का निधन, 90 से ज्यादा फिल्मों में किया था काम

Kamini Kaushal Passed Away
बॉलीवुड

शर्टलेस ट्रेंड से लेकर ‘ही-मैन’ टाइटल तक, किस फिल्म ने दिलाई थी Dharmendra को एक्शन हीरो की पहचान

Dharmendra Movie Phool aur Patthar
बॉलीवुड

Dharmendra की हालत पर दोस्त जया प्रदा हुई इमोशनल, पोस्ट में लिखा- आपकी हेल्थ को लेकर…

Dharmendra Health friend and actress Jaya Prada
बॉलीवुड

7 दिन बाद हुई कैटरीना कैफ डिस्चार्ज, न्यू बॉर्न बेबी को लेकर कपल पहुंचे घर, वीडियो वायरल

7 दिन बाद हुई कैटरीना कैफ डिस्चार्ज, न्यू बॉर्न बेबी को कपल घर ले जाते आए नजर, वीडियों वायरल
बॉलीवुड

पत्नी की हाय लगती है तो इंसान…. सुनीता आहूजा ने पति के धोखा देने पर कही ये बात, गोविंदा की हेल्थ पर दिया अपडेट

Govinda Wife Sunita Ahuja big reaction
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.