11 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Amitabh Bachchan ने समय रैना के ‘भद्दे’ जोक को लेकर कसा तंज? क्रिप्टिक पोस्ट मे लिखा- एक समय में एक

Amitabh Bachchan: अमिताभ बच्चन अक्सर कई ऐसी बातें अपने पोस्ट के जरिए बोल जाते हैं जो वह महसूस करते हैं या जो देश दुनिया में चल रहा होता है। एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है जिसे कहा जा रहा है कि उन्होंने समय रैना पर पलटवार किया है। समय रैना ने उनके बेटे और परिवार को लेकर मजाक किया था।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Apr 11, 2026

Amitabh Bachchan Dig On Samay Raina from her cryptic post said internet storm ek samay mein ek

अमिताभ बच्चन और समय रैना (Photo Source- X)

Amitabh Bachchan Post: सोशल मीडिया पर इस समय कॉमेडियन समय रैना छाए हुए हैं। उन्होंने लंबे अरसे बाद वापसी की है। वह अपने Still Alive शो लेकर आए हैं। जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। लेकिन इसी शो में उन्होंने कुछ ऐसी बाते भी है है जिन्होंने विवाद का रुप ले लिया है। उन्होंने अमिताभ बच्चन और उनके परिवार पर एक टिप्पणी की थी, जिसने अब बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। जहां आम लोग और एजाज खान जैसे सेलेब्स समय रैना को खरी-खोटी सुना रहे हैं, वहीं अब खुद 'सदी के महानायक' अमिताभ बच्चन ने एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है, जिसे सीधे तौर पर इस विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन ने अपने पोस्ट के जरिए समय रैना पर तंज कसा है।

अमिताभ का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल (Amitabh Bachchan Post)

83 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वह अपने ब्लॉग के जरिए फैंस से जुड़े रहते हैं। शनिवार, 11 अप्रैल की सुबह उन्होंने अपने ब्लॉग पर जीवन के उतार-चढ़ाव और इंटरनेट की दुनिया पर एक लंबी पोस्ट लिखी। बिग बी ने लिखा कि हर दिन मन में नए विचार और कल्पनाएं आती हैं, लेकिन साथ ही बाकी बचे कामों की चिंता (Anxiety) भी सताती है।

अमिताभ बच्चन समय को लेकर की बात (Did Amitabh Bachchan Dig On Samay Raina)

सबसे दिलचस्प बात उन्होंने 'इंटरनेट' को लेकर कही। उन्होंने लिखा, "हर दिन नए विचार और कल्पनाएं लेकर आता है, और हर एक को पूरी लगन से आगे बढ़ाने की इच्छा भी। सब कुछ एक ही बार में नहीं मिल सकता, इसलिए आप 'एक समय में एक' के सिद्धांत पर काम करते हैं। लेकिन मन लगातार उन कामों की याद दिलाता रहता है, जो अभी बाकी हैं और उनकी चिंता भी। तो आप सब कुछ छोड़कर आराम से बैठ जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि मन अपना सफर बंद कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। और इंटरनेट का तूफान इतना तेज चलता है कि आपका ध्यान इतने सारे पहलुओं की तरफ खींच लेता है कि यह तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि 'असली बात' क्या है और सच क्या है।'

'समय' की बात और पुराने संस्कार (Amitabh Bachchan News)

अमिताभ ने अपने पोस्ट में 'समय' शब्द का जिक्र करते हुए लिखा कि समय हमेशा से एक भरोसे का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और यह सम्मानजनक यादें जगाता है। उन्होंने वर्तमान पीढ़ी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन्होंने अतीत को जिया है, वह इसे समझते हैं, लेकिन शायद आज के 'वर्तमान' में रहने वालों के लिए यह मायने नहीं रखता। वह नए आविष्कारों और निर्देशों में इतने लीन हैं कि पुराने मूल्यों को पीछे छोड़ रहे हैं।

क्या था समय रैना का वो विवादित जोक? (Samay Raina On Amitabh Bachchan)

बता दें कि समय रैना ने अपने कॉमेडी स्पेशल में अमिताभ बच्चन के 'पोलियो एड' का जिक्र करते हुए उनके बेटे अभिषेक बच्चन पर एक बेहद निजी और तीखा जोक मारा था। उन्होंने कहा था, "जब मैं केबीसी में गया था तब मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि अमिताभ सर से पूछूं कि सर, आपने इतना पोलियो का एड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पर क्यों नहीं खड़ा कर पाए?" इस जोक के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा। लोगों का कहना है कि कॉमेडी के नाम पर किसी के परिवार और करियर का इस तरह अपमान करना 'रोस्टिंग' नहीं, बल्कि 'बदतमीजी' है। अभिनेता एजाज खान ने तो समय रैना को सीधे तौर पर चेतावनी तक दे डाली थी।

अमिताभ बच्चन देते हैं हर सवाल का शांति से जवाब

वहीं, अब कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन ने भले ही सीधे तौर पर समय रैना का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके ब्लॉग की गहराई यह साफ इशारा करती है कि वह इंटरनेट पर चल रही इन बातों से वाकिफ हैं और उन्होंने अपनी गरिमा बरकरार रखते हुए इसे 'इंटरनेट का तूफान' करार दिया है।

ये भी पढ़ें

यमुना की लहरों में मची चीख-पुकार, 10 लोगों की मौत पर हेमा मालिनी का बयान आया सामने
बॉलीवुड
Hema Malini emotional on Mathura Boat Accident said extremely heartbreaking and soul-wrenching

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Apr 2026 03:29 pm

Published on:

11 Apr 2026 03:20 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Amitabh Bachchan ने समय रैना के ‘भद्दे’ जोक को लेकर कसा तंज? क्रिप्टिक पोस्ट मे लिखा- एक समय में एक

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘दीवार’ के Amitabh Bachchan को देखकर आज भी बिजनेस के फैसले लेते हैं बेटे अभिषेक, बोले- इसके पीछे मेरी भावनाएं

Abhishek Bachchan On Amitabh Bachchan Movie Deewar
बॉलीवुड

सलमान की मातृभूमि पर छाए संकट के बादल! 40% हिस्सा दोबारा हुआ शूट, चीन का जिक्र बना कारण

Salman Khan film Maatrubhumi makers to reshoot 40% Part after ministry objection reason of China
बॉलीवुड

‘दाऊद की वजह से चलती है मेरी रोजी-रोटी’, राम गोपाल वर्मा ने अंडरवर्ल्ड को लेकर किया बड़ा खुलासा

Ram Gopal Varma shocking revelation said i earning my living because of Underworld Don Dawood Ibrahim
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ की कामयाबी के बाद RSS प्रमुख मोहन भागवत से मिले रणवीर सिंह, करीब 90 मिनट तक हुई बात

Ranveer Singh Meets RSS Chief Mohan Bhagwat
बॉलीवुड

यमुना की लहरों में मची चीख-पुकार, 10 लोगों की मौत पर हेमा मालिनी का बयान आया सामने

Hema Malini emotional on Mathura Boat Accident said extremely heartbreaking and soul-wrenching
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.