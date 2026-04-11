Amitabh Bachchan ने समय रैना के ‘भद्दे’ जोक को लेकर कसा तंज? क्रिप्टिक पोस्ट मे लिखा- एक समय में एक

Amitabh Bachchan Post: सोशल मीडिया पर इस समय कॉमेडियन समय रैना छाए हुए हैं। उन्होंने लंबे अरसे बाद वापसी की है। वह अपने Still Alive शो लेकर आए हैं। जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। लेकिन इसी शो में उन्होंने कुछ ऐसी बाते भी है है जिन्होंने विवाद का रुप ले लिया है। उन्होंने अमिताभ बच्चन और उनके परिवार पर एक टिप्पणी की थी, जिसने अब बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। जहां आम लोग और एजाज खान जैसे सेलेब्स समय रैना को खरी-खोटी सुना रहे हैं, वहीं अब खुद 'सदी के महानायक' अमिताभ बच्चन ने एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है, जिसे सीधे तौर पर इस विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन ने अपने पोस्ट के जरिए समय रैना पर तंज कसा है।