यमुना की लहरों में मची चीख-पुकार, 10 लोगों की मौत पर हेमा मालिनी का बयान आया सामने

Hema Malini On Mathura Yamuna Boat Accident: वृंदावन की गलियां और यमुना के घाट, जो आमतौर पर राधे-राधे के जयकारों और भक्ति की सुंगध से महकते हैं, शुक्रवार को एक ऐसी चीख-पुकार के गवाह बने जिसने हर किसी का कलेजा चाक कर दिया। एक पल जहां श्रद्धालु भजन-कीर्तन में मगन थे, वहीं अगले ही पल यमुना की लहरों ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। मथुरा के वृंदावन में हुई इस भीषण नाव दुर्घटना ने न केवल परिवारों को उजाड़ दिया है, बल्कि प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस भयानक हादसे में नाव सवार करीब 25 से 30 श्रद्धालु यमुना के पानी में डूब गए। जिसमें से 10 की मौत हो गई और 15 को रेस्क्यू कर लिया गया है। ऐसे में मथुरा की सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है।