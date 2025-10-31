अमिताभ बच्चन को लेकर जांच एजेंसियां हुई अलर्ट, क्या बिग बी की जान को है खतरा?

अमिताभ बच्चन की जान है खतरा?
Amitabh Bachchan News: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन कभी अपने बहु-बेटे अभिषेक और ऐश्वर्या की अनबन को लेकर सुर्खियों में रहते हैं तो कभी फैंस उनसे रात को ट्वीट करने को लेकर सवाल-जवाब करते नजर आते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। जहां हर कोई जानता है कि रिएलिटी शो KBC अमिताभ बच्चन एक लंबे अरसे से करते आ रहे हैं, और उनके शो में आम जनता से लेकर बड़े-बड़े सितारें भी आते हैं, लेकिन जो इस बार हुआ वह किसी ने नहीं सोचा था। एक सम्मान देने और लेने के बदले अमिताभ बच्चन की जान पर खतरा मंडरा सकता है।
'कौन बनेगा करोड़पति 19' के एक एपिसोड में दिलजीत दोसांझ बतौर मेहमान पहुंचे थे। शो के दौरान, दिलजीत ने बिग बी की जमकर तारीफ की और उन्हें सम्मान देने के लिए सिर झुकाकर उनके पैर छूए थे। इसी को लेकर एक खालिस्तानी आतंकवादी संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' (SFJ) भड़क गया और उसने पहले दिलजीत को धमकी दी, और अब खबर है कि उनके निशाने पर खुद अमिताभ बच्चन भी आ गए हैं।
भारतीय जांच एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही हैं कि दिलजीत दोसांझ वाला एपिसोड ऑन एयर होने के बाद बिग बी की जान को खतरा पैदा हो गया है। CNN-News18 की रिपोर्ट के अनुसार, जांच एजेंसियां इस समय इन धमकियों की बारीकी से जांच-पड़ताल कर रही हैं।
ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि किसी के पैर छूना इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया। दरअसल, SFJ का आरोप है कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद साल 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों को भड़काने में अमिताभ बच्चन ने भी अहम भूमिका निभाई थी।
संगठन का दावा है कि 1984 के दंगों के दौरान अमिताभ बच्चन ने कथित तौर पर "खून के बदले खून" का नारा दिया था, जिसके बाद पूरे उत्तर भारत में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में लगभग 30,000 से ज़्यादा सिख मारे गए थे। SFJ का कहना है कि दिलजीत ने अमिताभ बच्चन का सम्मान करके दंगों के पीड़ितों का अपमान किया है।
