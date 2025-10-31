अमिताभ बच्चन को लेकर जांच एजेंसियां हुई अलर्ट, क्या बिग बी की जान को है खतरा?

Amitabh Bachchan News: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन कभी अपने बहु-बेटे अभिषेक और ऐश्वर्या की अनबन को लेकर सुर्खियों में रहते हैं तो कभी फैंस उनसे रात को ट्वीट करने को लेकर सवाल-जवाब करते नजर आते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। जहां हर कोई जानता है कि रिएलिटी शो KBC अमिताभ बच्चन एक लंबे अरसे से करते आ रहे हैं, और उनके शो में आम जनता से लेकर बड़े-बड़े सितारें भी आते हैं, लेकिन जो इस बार हुआ वह किसी ने नहीं सोचा था। एक सम्मान देने और लेने के बदले अमिताभ बच्चन की जान पर खतरा मंडरा सकता है।