Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

अमिताभ बच्चन को लेकर जांच एजेंसियां हुई अलर्ट, क्या बिग बी की जान को है खतरा?

Amitabh Bachchan: अमिताभ बच्चन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एक्टर पर केंद्रीय एजेंसियों ने हमले की आशंका जताई है। इस खबर से पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। आइये जानते हैं पूरा मामला क्या है...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 31, 2025

Amitabh Bachchan life is in danger

अमिताभ बच्चन की जान है खतरा?

Amitabh Bachchan News: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन कभी अपने बहु-बेटे अभिषेक और ऐश्वर्या की अनबन को लेकर सुर्खियों में रहते हैं तो कभी फैंस उनसे रात को ट्वीट करने को लेकर सवाल-जवाब करते नजर आते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। जहां हर कोई जानता है कि रिएलिटी शो KBC अमिताभ बच्चन एक लंबे अरसे से करते आ रहे हैं, और उनके शो में आम जनता से लेकर बड़े-बड़े सितारें भी आते हैं, लेकिन जो इस बार हुआ वह किसी ने नहीं सोचा था। एक सम्मान देने और लेने के बदले अमिताभ बच्चन की जान पर खतरा मंडरा सकता है।

अमिताभ बच्चन की जान को हो सकता है खतरा (Amitabh Bachchan News)

'कौन बनेगा करोड़पति 19' के एक एपिसोड में दिलजीत दोसांझ बतौर मेहमान पहुंचे थे। शो के दौरान, दिलजीत ने बिग बी की जमकर तारीफ की और उन्हें सम्मान देने के लिए सिर झुकाकर उनके पैर छूए थे। इसी को लेकर एक खालिस्तानी आतंकवादी संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' (SFJ) भड़क गया और उसने पहले दिलजीत को धमकी दी, और अब खबर है कि उनके निशाने पर खुद अमिताभ बच्चन भी आ गए हैं।

दिलजीत दोसांझ ने छुए थे अमिताभ बच्चन के पैर (Diljit Dosanjh Touching Amitabh Bachchan Feet)

भारतीय जांच एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही हैं कि दिलजीत दोसांझ वाला एपिसोड ऑन एयर होने के बाद बिग बी की जान को खतरा पैदा हो गया है। CNN-News18 की रिपोर्ट के अनुसार, जांच एजेंसियां इस समय इन धमकियों की बारीकी से जांच-पड़ताल कर रही हैं।

अमिताभ पर 1984 के दंगों को भड़काने का आरोप

ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि किसी के पैर छूना इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया। दरअसल, SFJ का आरोप है कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद साल 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों को भड़काने में अमिताभ बच्चन ने भी अहम भूमिका निभाई थी।

संगठन का दावा है कि 1984 के दंगों के दौरान अमिताभ बच्चन ने कथित तौर पर "खून के बदले खून" का नारा दिया था, जिसके बाद पूरे उत्तर भारत में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में लगभग 30,000 से ज़्यादा सिख मारे गए थे। SFJ का कहना है कि दिलजीत ने अमिताभ बच्चन का सम्मान करके दंगों के पीड़ितों का अपमान किया है।

ये भी पढ़ें

ममता कुलकर्णी ने दाऊद इब्राहिम संग रिश्ते का बताया सच, नया वीडियो शेयर कर बोलीं- मैं चाहती हूं कि दोबारा मेरा…  
बॉलीवुड
Mamta kulkarni React on Dawood Ibrahim

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Updated on:

31 Oct 2025 01:31 pm

Published on:

31 Oct 2025 01:28 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अमिताभ बच्चन को लेकर जांच एजेंसियां हुई अलर्ट, क्या बिग बी की जान को है खतरा?

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

शबाना आजमी ने किया रिवील, बताया कौन हैं उनके दिल के करीब?

Shabana Azmi
बॉलीवुड

‘मेरे भाई को 2 लोगों ने मारा, गले पर थे चेन के निशान..’ सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने किए चौंकाने वाले खुलासे

बॉलीवुड

71 साल के फेमस एक्टर का सड़क पर खतरनाक स्टंट, साथ में थी मानसी पारेख, दोनों पर हुआ केस दर्ज

Tiku Talsania at 71 and Manasi Parekh booked for dangerous stunt
बॉलीवुड

कौन है वो शख्स जिसने 6 साल में ले लिया था महिमा चौधरी से तलाक, एक्स पति है इंडस्ट्री से कोसो दूर

Mahima Chaudhary and Bobby Mukherjee got divorced after 6 years of marriage
बॉलीवुड

AskSRK: अक्ल का नहीं बोला तुमने! वो है या…, AskSRK में शाहरुख खान ने यूजर को दिया करारा जवाब

Shahrukh Khan Session AskSRK
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.