Amitabh Bachchan ने क्यों 3 साल में छोड़ दी थी राजनीति, सालों बाद बताया बड़ा सच

Amitabh Bachchan Reaction: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक समय पर राजनीति में कदम रखा था, लेकिन सिर्फ तीन साल बाद ही उन्होंने इसे अलविदा कह दिया और अपनी एक्टिंग की दुनिया में वापस लौट लाए। जो बड़ा फैसला महानायक ने किया था आखिर क्यों किया था, उसके पीछे का कारण अब सालों बाद सामने आ गया है। उन्होंने खुद इस फैसले की वजह बताई है। जिसे सुनकर सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे है और अपने रिएक्शन दे रहे हैं।
पिछले कई सालों से अमिताभ बच्चन 'कौन बनेगा करोड़पति' होस्ट करते आ रहे हैं, अब सीजन 17 को होस्ट कर रहे हैं। ऐसे में मंच पर कई बार एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ के किस्से सुनाते नजर आते हैं, इस बार भी यही हुआ। अमिताभ बच्चन ने शो के दौरान अपने राजनीति के दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से उनकी दोस्ती ने उन्हें 1984 में इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया था। आखिरी मिनट में नामांकन करने के बावजूद, उन्होंने चुनाव जीत लिया।
अमिताभ बच्चन ने राजनीति छोड़ने की वजह बताते हुए कहा, "मैंने पॉलिटिक्स बहुत भावुक होकर छोड़ी। मेरा जन्म इलाहाबाद जो अब प्रयागराज है वहां हुआ था। वहीं से मेरा नाम जुड़ा है, इसलिए लोग मुझे बहुत प्यार करते थे।" उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद जब उन्होंने कुछ दिन राजनीति में बिताए, तो उन्हें एहसास हुआ कि यह बहुत मुश्किल काम है। आपको इधर देखना होगा, इधर देखना होगा, उधर सुनना होगा, इसका जवाब कैसे देना है, यह कैसे करना है। यह बहुत मुश्किल है।"
अमिताभ बच्चन ने यह भी बताया कि राजनीति के छोटे से सफर में उन्हें भारत के असली चेहरे को जानने का मौका मिला। उन्होंने कहा, "उस समय मुझे जो अनुभव हुआ, जो साल मैंने वहां बिताए, वो मेरे लिए बहुत अनमोल थे। यहीं से मुझे पता चला कि वहां के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं और जब भी कोई चुनाव लड़ने आता है तो वो बहुत सम्मान देते हैं।"
बता दें कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में अमिताभ बच्चन ने कांग्रेस पार्टी जॉइन की थी। लेकिन 1987 में बोफोर्स घोटाले में उनका नाम आया। खबरें उड़ीं कि अमिताभ ने राजीव गांधी की तरफ से रिश्वत ली है, जिसके बाद उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली। हालांकि, बाद में उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिल गई थी।