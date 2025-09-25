Amitabh Bachchan ने क्यों 3 साल में छोड़ दी थी राजनीति, सालों बाद बताया बड़ा सच

पिछले कई सालों से अमिताभ बच्चन 'कौन बनेगा करोड़पति' होस्ट करते आ रहे हैं, अब सीजन 17 को होस्ट कर रहे हैं। ऐसे में मंच पर कई बार एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ के किस्से सुनाते नजर आते हैं, इस बार भी यही हुआ। अमिताभ बच्चन ने शो के दौरान अपने राजनीति के दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से उनकी दोस्ती ने उन्हें 1984 में इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया था। आखिरी मिनट में नामांकन करने के बावजूद, उन्होंने चुनाव जीत लिया।