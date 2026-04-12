12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘कुछ कहने को नहीं है’, आशा भोसले के निधन के बाद Amitabh Bachchan का पोस्ट हुआ वायरल

Amitabh Bachchan On Asha Bhosle Death News: आशा भोसले के निधन के बाद बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। हर कोई दिग्गज गायिका को श्रद्धांजलि दे रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Apr 12, 2026

Amitabh Bachchan On Asha Bhosle Death News

Amitabh Bachchan On Asha Bhosle Death News (सोर्स- एक्स)

Amitabh Bachchan On Asha Bhosle Death News: भारतीय संगीत जगत के लिए रविवार का दिन बेहद भावुक कर देने वाला साबित हुआ, जब सदाबहार आवाज की मालकिन आशा भोसले ने 92 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया। सात दशक से अधिक लंबे करियर में अपनी गायकी से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली इस महान कलाकार के निधन की पुष्टि उनके बेटे आनंद भोसले ने मीडिया से बातचीत के दौरान की। इसी बीच सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का एक पोस्ट तेजी से वायरल होने लगा। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

अमिताभ बच्चन का पोस्ट हुआ वायरल

दरअसल आशा भोसले के निधन से एक दिन पहले बिग बी ने एक्स पर एक पोस्ट किया था। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा- 'कुछ कहने को नहीं है।' बिग बी का ये पोस्ट अब तेजी से वायरल हो रहा है। आशा भोसले के निधन पर फिलहाल अमिताभ बच्चन ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन इस पोस्ट पर लोगों ने जरूर कमेंट करते हुए उनसे आशा जी पर कुछ कहने के लिए कहा।

हालांकि बहुत सारे लोगों ने बिग बी पर तंज कसते हुए कहा कि साल 2014 के बाद से ही उनकी आवाज चली गई है। वो काफी मुद्दों पर अब चुपचाप ही रहते हैं।

अस्पताल में इलाज के दौरान ली अंतिम सांस (Asha Bhosle Funeral)

जानकारी के मुताबिक आशा भोसले को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद ब्रीच कैंडी अस्तपाल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन स्वास्थ्य स्थिति लगातार गंभीर बनी रही। आखिरकार मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर के कारण उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सामने आते ही देशभर के कलाकारों और प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया।

आशा भोसले का करियर

आशा भोसले उन चुनिंदा कलाकारों में शामिल थीं जिन्होंने अपने करियर में हजारों गीत गाकर संगीत की दुनिया में अमिट पहचान बनाई। उन्होंने हिंदी के अलावा कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में गीत रिकॉर्ड किए और हर दौर के संगीत प्रेमियों को अपनी आवाज़ से जोड़े रखा। उनकी आवाज की विविधता और प्रयोगधर्मिता ने उन्हें बाकी गायिकाओं से अलग पहचान दिलाई।

ये भी पढ़ें

‘ऐ मेरे वतन के लोगों’ के लिए पहली पसंद थीं आशा भोसले, लता मंगेशकर ने छीना मौका, दोनों बहनों में हो गई थी टक्कर
बॉलीवुड
Asha Bhosle Death News

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Apr 2026 06:16 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘कुछ कहने को नहीं है’, आशा भोसले के निधन के बाद Amitabh Bachchan का पोस्ट हुआ वायरल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

गाते-गाते मौत के अलावा अधूरी रह गई आशा भोसले की एक और ख्वाहिश, कभी पूरी नहीं कर पाई ये इच्छा

Asha Bhosle Last Wish
बॉलीवुड

आशा भोसले का निधन होते ही पाकिस्तान में हाहाकार, खबर सुनते ही गमगीन हुए पाक सितारे

Pakistani Celebrities On Asha Bhosle Death News
बॉलीवुड

Asha Bhosle Death News Live: अस्पताल से घर आया आशा भोसले का पार्थिव शरीर, परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल

Asha Bhosle Death News Live
बॉलीवुड

Asha Bhosle Family Tree: लता मंगेशकर ही नहीं आशा भोसले के थे तीन और भाई-बहन, नौ की उम्र में पिता का निधन

Asha Bhosle Family Tree
बॉलीवुड

आशा भोसले के निधन से टूट गए शाहरुख खान, इमोशनल होकर किंग खान ने लिखा-आशा ताई…

Shahrukh Khan On Asha Bhosle Death
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.