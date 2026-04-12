‘कुछ कहने को नहीं है’, आशा भोसले के निधन के बाद Amitabh Bachchan का पोस्ट हुआ वायरल

Amitabh Bachchan On Asha Bhosle Death News: भारतीय संगीत जगत के लिए रविवार का दिन बेहद भावुक कर देने वाला साबित हुआ, जब सदाबहार आवाज की मालकिन आशा भोसले ने 92 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया। सात दशक से अधिक लंबे करियर में अपनी गायकी से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली इस महान कलाकार के निधन की पुष्टि उनके बेटे आनंद भोसले ने मीडिया से बातचीत के दौरान की। इसी बीच सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का एक पोस्ट तेजी से वायरल होने लगा। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।