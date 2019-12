अमिताभ बच्चन एक बार फिर हुए बीमार, इस काम को न कर पाने का हो रहा है अफसोस

नई दिल्ली । बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की तबीयत एक बार फिर से खराब हो गई है। जिसके चलते वो नई दिल्ली में आयोजित होने वाले वाले राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह मे सम्मलित नहीं हो पाएंगे। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से दी है। बिग बी ने ट्वीट करके बताया है कि बुखार से पीड़ित हूं। और इस दौरान उन्हें परहेज करने को कहा गया है। इसलिए दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

Down with fever .. ! Not allowed to travel .. will not be able to attend National Award tomorrow in Delhi .. so unfortunate .. my regrets ..