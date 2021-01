Ananya Panday ने कुछ इस तरह किया नए साल का स्वागत, बिकिनी फोटोज़ में ढाया कहर

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह आए दिन अपनी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। अनन्या ने भले ही कम फिल्मों में काम किया हो लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। ऐसे में वह जब भी कोई तस्वीर पोस्ट करती हैं तो वह तुरंत वायरल हो जाती है। इन दिनों अनन्या मालदीव में छुट्टियां बिता रही हैं। यहां से उन्होंने अपनी कई हॉट तस्वीरें शेयर की हैं।

दरअसल, अनन्या पांडे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए मालदीव गई हुई हैं। उनके साथ एक्टर ईशान खट्टर भी वहां मौजूद हैं। हाल ही में अनन्या ने अपनी बिकिनी फोटोज़ शेयर की थीं, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थीं। अब एक्ट्रेस ने नए साल के पहले दिन भी अपनी बिकिनी फोटोज़ से इंटरनेट पर आग लगा दी है।

New Year 2021: अनुष्का शर्मा ने पति विराट कोहली के साथ मनाया न्यू ईयर का जश्न, पार्टी में हार्दिक पांड्या भी दिखे

अनन्या ने सोशल मीडिया पर मालदीव से अपनी नई तस्वीरें शेयर की हैं। जिसमें वह बिकिनी में नजर आ रही हैं। समुद्र किनारे खड़ीं अनन्या का हॉट अवतार देख फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। साथ ही इन पर अबतक लाखों लाइक्स भी आ चुके हैं।

Akshay Kumar ने खास अंदाज में किया नए साल का स्वागत, गायत्री मंत्र के साथ वीडियो किया शेयर

2020 - thank you for the lessons and the love! Loaded with gratitude, love, positivity and peace 🧿 wishing good health, happiness and good vibes to everybody 🌝 bring it on 2021 🤞🏻❤️ pic.twitter.com/29oVqG8RY9