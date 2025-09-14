Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

अंकिता लोखंडे का इमोशनल पोस्ट आया सामने, पति विक्की जैन को लगे हैं 45 टांके

Ankita Lokhande Latest Post: विक्की जैन के एक्सीडेंट के बाद उनकी पत्नी अंकिता लोखंडे ने भावुक नोट साझा किया है।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 14, 2025

Ankita Lokhande Latest News
अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन (सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Ankita Lokhande: अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन का हाल ही में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। उनके हाथ में कांच के कई टुकड़े चुभने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उन्हें 45 टांके लगाने पड़े।

एक प्यारी पत्नी की तरह, अभिनेत्री उनके साथ मजबूती से खड़ी रहीं और पूरे दिल और आत्मा से उनकी सेवा और देखभाल करती नजर आईं। अंकिता, जो भावुक हो गईं, ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने खुशी के पलों की कुछ तस्वीरें साझा कीं और अपने पति के लिए एक भावुक नोट लिखा।

संजय दत्त ने लूटी महफिल, 26 साल पुराना आइकॉनिक डायलॉग हुआ वायरल
बॉलीवुड
Sanjay Dutt Vaastav

भावुक नोट में क्या लिखा

"मेरे हमसफर, तुम हमेशा मेरा हाथ थामे रहे हो, मुझे सुरक्षित महसूस कराते रहे हो, मुझे याद दिलाते रहे हो कि पल चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, हमारा प्यार कभी हल्का नहीं पड़ सकता है। सबसे गंभीर परिस्थितियों में भी, तुम मजाकिया होने और मुझे शांत करने का तरीका ढूंढ ही लेते हो। घर मुझे ऐसा ही लगता है। सेहत के लिए प्रार्थना करती हूं।”

अंकिता ने आगे लिखा, 'मेरे प्यारे विक्की, जल्दी ठीक हो जाओ।' हम हर तूफान, हर लड़ाई, साथ-साथ पार करेंगे… हर अच्छे-बुरे वक्त में, जैसा हमने वादा किया था। तुम मेरी ताकत हो, मेरा सुकून हो, मेरा हमेशा का साथ हो। और मैं भी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हूं। अपना सारा प्यार, दुआए-ऊर्जा मेरे सबसे मजबूत विक्की को भेजो।

एक्सीडेंट की बात दोस्त ने बताई

हाल ही में, निर्माता संदीप सिंह, जो इस जोड़े के अच्छे दोस्त भी हैं, विक्की से मिलने अस्पताल गए जहां व्यवसायी की एक छोटी सी सर्जरी हुई थी। अपने सोशल मीडिया पर विक्की की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए, जिसमें वह अस्पताल के बिस्तर पर अंकिता के साथ लेटे हुए हैं, संदीप ने संकट के समय में भी इस जोड़े की इतनी मजबूती से खड़े रहने के लिए सराहना की। उन्होंने लिखा, "एक दर्दनाक दुर्घटना के बाद, जहां विक्की जैन के हाथ में कांच के कई टुकड़े चुभ गए, 45 टांके लगे और तीन दिन अस्पताल में बिताने पड़े, उनका हौसला अब भी अटूट है। वह फिर भी हमें हंसाते रहे और ऐसा महसूस कराते रहे जैसे कुछ हुआ ही न हो।"

लोखंडे की ताकत और गर्मजोशी की सराहना करते हुए, उन्होंने लिखा, "अंकिता, आप किसी सुपरवुमन से कम नहीं हैं, जो 72 घंटों की चिंता और देखभाल के बीच चट्टान की तरह खड़ी हैं। अपने पति के लिए आपका प्यार आपकी ढाल रहा है; आपका साहस उनकी ताकत रहा है। और विक्की भैया, आप जैसी आत्माएं बहुत कम हैं, जो हर तूफान में बिना शर्त हमारे और हमारे परिवार के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। आपका समर्थन शब्दों से परे है।" उन्होंने आगे कहा, "विक्की, अंकिता और विकाश भैया, आप सच्चे सितारे हैं, अपनी ताकत, प्यार और एकजुटता से हमें प्रेरित करते हैं। हम सभी आपसे बेहद प्यार करते हैं। आप तीनों को ढेर सारा प्यार।"

एक तस्वीर में, अंकिता अपने पति को भारी दर्द से गुजरते देख फूट-फूट कर रोती हुई दिखाई दे रही थीं। जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि कुछ सालों तक डेटिंग करने के बाद, अंकिता लोखंडे और विक्की जैन ने दिसंबर 2021 में शादी कर ली। मुंबई में हुई यह शादी किसी भी टेलीविजन अभिनेता की सबसे महंगी शादियों में से एक रही। इसके तुरंत बाद, यह जोड़ी बिग बॉस सीजन 17 में एक जोड़े के रूप में दिखाई दी और आखिरी बार हिट टीवी कुकिंग रियलिटी शो, लाफ्टर शेफ्स 2 में भी दिखाई दी।

बिग बॉस 19 की तान्या मित्तल के रूमर्ड एक्स-बॉयफ्रेंड का कच्चा चिट्ठा वायरल, सनसनीखेज ऑडियो क्लिप और फोटोज आये सामने
TV न्यूज
Tanya Mittal ex-boyfriend Balraj Singh

Entertainment

TV News

Published on:

14 Sept 2025 04:40 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अंकिता लोखंडे का इमोशनल पोस्ट आया सामने, पति विक्की जैन को लगे हैं 45 टांके

