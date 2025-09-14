अंकिता लोखंडे का इमोशनल पोस्ट आया सामने, पति विक्की जैन को लगे हैं 45 टांके

हाल ही में, निर्माता संदीप सिंह, जो इस जोड़े के अच्छे दोस्त भी हैं, विक्की से मिलने अस्पताल गए जहां व्यवसायी की एक छोटी सी सर्जरी हुई थी। अपने सोशल मीडिया पर विक्की की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए, जिसमें वह अस्पताल के बिस्तर पर अंकिता के साथ लेटे हुए हैं, संदीप ने संकट के समय में भी इस जोड़े की इतनी मजबूती से खड़े रहने के लिए सराहना की। उन्होंने लिखा, "एक दर्दनाक दुर्घटना के बाद, जहां विक्की जैन के हाथ में कांच के कई टुकड़े चुभ गए, 45 टांके लगे और तीन दिन अस्पताल में बिताने पड़े, उनका हौसला अब भी अटूट है। वह फिर भी हमें हंसाते रहे और ऐसा महसूस कराते रहे जैसे कुछ हुआ ही न हो।"