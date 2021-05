सिनेमा जगत में अनुपम खेर को हुए पूरे 37 साल, छोटी उम्र में बुर्जुग का रोल निभाकर मिली थी पहचान

नई दिल्ली। अभिनेता अनुपम खेर की गिनती महान कलाकारों में होती है। अनुपम खेर ने हिंदी सिनेमा जगत में अपनी एक्टिंग से एक नई दिशा दी है। अक्सर हमने देखा है कि जब भी कोई कलाकार मुंबई आता है तो वह यही सपना देखता है कि वह एक बड़ा हीरो बन जाए, लेकिन अनुपम खेर ने कला से हीरो की परिभाषा की बदल डाली। आज यानी कि 25 मई को अनुपम खेर को हिंदी सिनेमा जगत में पूरे 37 साल हो चुके हैं। उन्होंने अपने 37 साल के फिल्मी करियर में कई तरह के किरदार निभाए हैं। जिनकी छाप सालों बाद भी इंडस्ट्री और लोगों के दिमाग भी छाई हुई है। इंडस्ट्री में 37 साल पूरे होने पर अनुमप खेर ने एक ट्वीट भी किया है।

Even today when I see my name in the opening titles of my 1st film #Saaransh as introducing #AnupamKher I get emotional. Can’t believe that tomorrow, 25th I will complete 37 years in cinema. God has really been kind!! #1DayToGo for my 37th birthday in movies! More tomorrow! 🙏🎥 pic.twitter.com/2VioNmyOSP