28 साल बाद देश के इस फेमस मंदिर में पहुंचे अनुपम खेर, बोले- अब जाकर मिली मन को शांति

बातचीत करते हुए अनुपम ने कहा, "मैं यहां पर लगभग 28 सालों के बाद आया हूं और सुबह दर्शन कर मन को अपार शांति मिली। मैंने प्रभु से सभी के लिए सुख, सफलता और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की। यहां पर इंतजाम इतने शानदार हैं कि मुझे बहुत शांतिपूर्ण अनुभव हुआ। भगवान के दर्शन करने के बाद बोलने का मन नहीं करता, बस मन प्रभु के चिंतन और उनके प्यार में डूब जाता है।"