Coronavirus के खतरे के बीच अनुपम खेर ने हाथ धोने को बताया बेहद पुराना, कहा- चपेड़ मारूंगा..

नई दिल्ली | कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर पूरी दुनिया में तेज़ी से देखने को मिल रहा है। लोगों को लगातार इस वायरस से बचाव के लिए जागरुक किया जा रहा है। फेस मास्क और हैंड वॉश चैलेंज भी लोगों को दिया जा रहा है। उन्हें तरह-तरह के वीडियोज़ शेयर कर बताया जा रहा है कि हाथों को अच्छे से कैसे धोएं। इसी बीच वेटरन एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने हाथ धोने को बहुत पुराना बताया है। उन्होंने कहा कि ये जो हैंड वॉश चैलेंज चल रहा है ये तो बहुत पुराना है।

A plea: Please STOP sending me messages of doom, panic and misinformation. We are a well informed society. We get our dose of bad news regularly. If you have to please spread love, hope and optimism!! Jai Ho!! 🙏😍#LoveInTheTimesOdCarona pic.twitter.com/1nVrMDclFS — Anupam Kher (@AnupamPKher) March 17, 2020

अनुपम खेर (Anupam Kher) पहले भी कोरोना वायरस (Coronavirus) को लेकर कई वीडियोज़ साझा कर चुके हैं। अब एक बार फिर उन्होंने एक वीडियो (Anupam Kher Video) शेयर किया जिसमें वो बता रहे हैं कि हैंड वॉश चैलेंज (Hand Wash Challenge) तो अभी चल रहा है लेकिन हमें तो बचपन से ही हमारे मां-बाप ने हाथ धोना सिखाया है। उन्होंने अपने अंदाज़ में बोलकर बताया कि कैसे भारत में हाथ धोने के बारे में बार-बार पूछा जाता है। जूते बाहर उतारे की नहीं वरना चपेड़ पड़ जाती है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना वायरस (Coronavirus) के खतरे से बचने के लिए अच्छा है कि हैंड वॉश चैलेंज चल रहा है, ये बेहद सराहनीय है लेकिन हमें तो ये बचपन से ही सिखाया जाता है।

#HandwashChallege is a great initiative & should be taken very seriously. But we in India have been facing this challenge from our parents since childhood. How amazingly farsighted our forefathers have been. Do #Namaste & #WashYourHands were the norms we grew up with. Jai Ho! 🤓 pic.twitter.com/EY1OLdCwob — Anupam Kher (@AnupamPKher) March 18, 2020

अनुपम खेर (Anupam Kher) ने इस वीडियो के जरिए एक बार फिर लोगों को हाथ धोने की नसीहत दे डाली है। इसके अलावा जूते घऱ से बाहर ही उतारें इसकी भी वो सलाह दे रहे हैं। अनुपम ने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि हमारे पूर्वज कितने दूरदर्शी थे। नमस्ते करना और हाथ धोना ये सब करते हुए हम बड़े हुए हैं। जय हो। फैंस को अनुपम का ये वीडियो बेहद पसंद आ रहा है। बता दें कि कोरोना वायरस (Coronavirus) से सावधानी बरतने के तौर पर 31 मार्च तक कई जगहों को बंद कर दिया गया है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा घर में रहने की सलाह दी जा रही है।