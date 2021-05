अनुपम खेर ने गलती से कविता का क्रेडिट दिया रामधारी सिंह दिनकर को, बाद में सुधारी गलती

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर इन दिनों कोरोना से जंग लड़ने में योगदान देने और सोशल मीडिया पर प्रेरक पोस्ट करने को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कविता पढ़ी। वीडियो पोस्ट में वे कविता पढ़ते नजर आए। इसमें उन्होंने कविता के लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर बताया। बाद में जब उन्हें बताया गया कि ये कविता रामधारी सिंह दिनकर की नहीं इंदौर के कवि हर्षवर्धन प्रकाश की है, तो उन्होंने गलती में सुधार किया।

एक्टर ने गलती मानी

दरअसल, पिछले दिनों अनुपम खेर ने खुद के कविता पढ़ते हुए का वीडियो शेयर किया। इसके कैप्शन में अभिनेता ने लिखा,' मौजूदा हालात में रामधारी सिंह दिनकर जी की ये पंक्तियां थोड़ा हौसला देती है। इन्हें सुनिये और अगर अच्छी लगें तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए!' इसके बाद कुछ जागरूक यूजर्स ने एक्टर को कमेंट कर बताया कि ये कविता रामधारी सिंह दिनकर नहीं इंदौर के कवि हर्षवर्धन प्रकाश की है। एक्टर ने गलती मानी और इसमें सुधार किया। उन्होंने लिखा,'मेरे एक मित्र ने बताया कि ये कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं, बल्कि हर्षवर्धन प्रकाश की है। धन्यवाद हर्षवर्धन प्रकाश ऐसी प्रेरक कविता के लिए।'

I was told by a friend that this poem is not by #RamDhariSinghDinkar ji but by @hwponeline. Thank you #HarshwardhanPrakash for your inspiring poetry. 🙏🌺🙏