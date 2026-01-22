22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

बॉलीवुड

तुम चीट कर रहे हो?…अनुष्का शर्मा ने क्यों विराट कोहली से किया सवाल? कपल का वीडियो हुआ वायरल

Anushka Sharma Virat Kohli: अनुष्का शर्मा और विराट कोहली अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। कपल अब इंडिया छोड़ विदेश में जाकर बस गया है। कपल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अनुष्का शर्मा पति से पूछती हैं क्या तुम चीट कर रहे हो? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों पूछा आइये जानते हैं...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 22, 2026

Anushka Sharma why asked to Virat Kohli are you cheat video goes viral

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने किया वीडियो शेयर

Anushka Sharma Virat Kohli Video: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, जिन्हें पावर कपल कहा जाता है, इन दिनों अपने एक वीडियो से सुर्खियां बटोर रहे हैं। इसमें दोनों की दुबई यात्रा की कुछ ऐसी झलकियां हैं जिन्हें देख फैंस अपना दिल हार बैठे हैं। यह वीडियो न सिर्फ उनके रोमांस, बल्कि उनके बीच की मजेदार नोकझोंक को भी बखूबी दिखा रहा है।

अनुष्का-विराट का वीडियो हुआ वायरल (Anushka Sharma Virat Kohli Video)

फैंस अनुष्का- विराट को प्यार से 'विरुष्का' कहते हैं, कपल इन दिनों इन दुबई की वादियों में छुट्टियां मना रहा है। गुरुवार को ही सोशल मीडिया पर दोनों ने एक बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया था। वीडियो की शुरुआत में अनुष्का विराट से पूछती हैं, "यह तुम्हारा हॉलीडे है, तुम क्या चाहते हो?" इस पर विराट मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, "हमें साथ में 10 साल हो गए हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। मुझे कोई सरप्राइज दो।" अनुष्का इस चुनौती को स्वीकार करती हैं और विराट को लेकर दुबई के एक खूबसूरत रेगिस्तानी लोकेशन पर पहुंच जाती हैं। वहां का नजारा देखकर विराट दंग रह जाते हैं और कहते हैं, "शानदार! यह वाकई बहुत खूबसूरत है।"

अनुष्का शर्मा ने विराट से पूछा ये सवाल (Anushka Sharma Question Put Virat Kohli)

अनुष्का शर्मा वीडियो में विराट से कुछ फूड आइटम्स और फूलों को उनकी महक से पहचानने को कहती हैं। विराट कोहली अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अनुष्का उनके सामने हल्दी लेकर जाती हैं तो विराट खुशबू से पहचान जाते हैं। फिर वे फूल ले जाती हैं और विराट इसे भी पहचान लेते हैं। अनुष्का इस पर पूछती हैं, 'तुम चीट कर रहे हो क्या'? इसके बाद विराट के सामने अनुष्का छोटे-भटूरे पेश करती हैं और मजाकिया अंदाज में कहती हैं, 'थोड़ा चीट कर लो'।

फैंस को पसंद आ रहा विराट-अनुष्का का वीडियो

दरअसल, यह वीडियो दुबई टूरिज्म के एक प्रमोशन का हिस्सा है, जिसे दोनों ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। कपल ने कैप्शन में लिखा कि दुबई की गलियों से लेकर स्काईलाइन के नजारों तक, यहां हर पल एक सरप्राइज जैसा है।

इस वीडियो पर नेटिजन्स (इंटरनेट यूजर्स) जमकर प्यार लुटा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में फैंस की बस एक ही डिमांड है कि विराट और अनुष्का की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त है कि उन्हें अब साथ में एक फिल्म जरूर करनी चाहिए। देखते ही देखते इस वीडियो पर लाखों लाइक्स और हजारों कमेंट्स आ चुके हैं।

