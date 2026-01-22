तुम चीट कर रहे हो?…अनुष्का शर्मा ने क्यों विराट कोहली से किया सवाल? कपल का वीडियो हुआ वायरल

फैंस अनुष्का- विराट को प्यार से 'विरुष्का' कहते हैं, कपल इन दिनों इन दुबई की वादियों में छुट्टियां मना रहा है। गुरुवार को ही सोशल मीडिया पर दोनों ने एक बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया था। वीडियो की शुरुआत में अनुष्का विराट से पूछती हैं, "यह तुम्हारा हॉलीडे है, तुम क्या चाहते हो?" इस पर विराट मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, "हमें साथ में 10 साल हो गए हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। मुझे कोई सरप्राइज दो।" अनुष्का इस चुनौती को स्वीकार करती हैं और विराट को लेकर दुबई के एक खूबसूरत रेगिस्तानी लोकेशन पर पहुंच जाती हैं। वहां का नजारा देखकर विराट दंग रह जाते हैं और कहते हैं, "शानदार! यह वाकई बहुत खूबसूरत है।"