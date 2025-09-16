Patrika LogoSwitch to English

एपी ढिल्लों का पसीजा दिल, रोते हुए वीडियो आया सामने

AP Dhillon Cry Video: एक बुजुर्ग महिला की बात सुनकर सिंगर एपी ढिल्लों रोने लगे। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 16, 2025

AP Dhillon Cry Video
बाढ़ पीड़ित बुजुर्ग महिला से मिले एपी ढिल्लों (सोर्स: एक्स)

AP Dhillon Latest News: पंजाब फिल्म इंडस्ट्री से एक दिल को सुकून देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में मशहूर पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ एक बुजुर्ग महिला भी पास में बैठी है, जो उन्हें कुछ कहते हुए दिखाई दे रही है।

सिंगर की आंखों में आंसू

पंजाब में बाढ़ ने हजारों लोगों के घर उजाड़ दिए। लोगों के आंखों में आंसू देख बड़े एक्टर्स भी मदद के लिए आगे आए। इस बीच एपी ढिल्लों ने पंजाब में आई बाढ़ से तबाह हुए परिवारों से मुलाकात की।

देखा जा सकता है वीडियो में एक बुजुर्ग महिला अपनी जिंदगी की मुश्किलों को बयां करती नजर आईं। वह पूरे दिल से अपनी आपबीती सुना रही थीं, और गायक ढिल्लों बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। महिला की दर्दभरी कहानी सुनकर ढिल्लों इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों में आंसू छलक आए।

महिला ने बताया कि तमाम परेशानियों के बावजूद उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान बरकरार रखी। उनकी हिम्मत और जज्बे ने ढिल्लों का दिल जीत लिया। पंजाबी में ढिल्लों ने कहा, “बिजी, तुहाडा दिल बहुत दिलेर ऐ!” इस पर महिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “पुत्त, दिलेर बनके ही जिंदगी जींदी ऐ!”

यूजर्स बोले…

वीडियो सामने आने के बाद एक यूजर ने लिखा, “मैं देखता हूं पंजाबी सिंगर जमीन से जुड़े होते है.
और हमारे भोजपुरी वाले तो असमान में उड़ते रहते है।”

दूसरे ने लिखा, “बहुत लोग हैं जिन पर दौलत का नशा नहीं होता और ना ही वे अपनी जड़ों को कभी भूलते हैं।”

बता दें पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों ने एनजीओ 'इनिशिएटर्स ऑफ चेंज' के साथ मिलकर पंजाब में बाढ़ से तबाह हुए घरों को फिर से बसाने का बीड़ा उठाया है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए वे खुद मैदान में उतरे और प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों का हौसला बढ़ाया।

ढिल्लों ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक ग्रुप फोटो शेयर करते हुए लिखा, "जमीन पर मेहनत करने वाले लोग असली हीरो हैं।" उन्होंने राहत कार्यों में जुटे स्वयंसेवकों की जमकर तारीफ की।

