दादा साहब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित डायरेक्टर दाने दाने को हुआ मोहताज, कभी गोविंदा को दिलाया था काम

नई दिल्ली। बॉलीवुड की माया नगरी में हर इंसान की किस्मत पल में चमकती है तो पल में बिगड़ जाती है। जिसका अंदाजा कोई नही लग सकता। जो स्टार इस इंडस्ट्री में आकर जम जाता है वो हमेशा सुर्खियों में बना रहता है और जिस स्टार का करियर डगमगाने लगता है वो गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूरहो जाता है और ऐसा ही कुछ हुआ आर्ट डायरेक्टर लीलाधर सावंत (Leeladhar Sawant) के साथ, जो इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उनकी पत्नि पुष्पा सावंत (Pushpa Sawant) ने ट्वीट के माध्यम से मदद की गुहार लगाई है।

Read More:- बॉलीवुड के इन 10 स्टार्स की हार्ट अटैक से हुई मौत, एक का नींद के दौरान ही हो गया निधन

Maharashtra | Wife of Dadasaheb Phalke recipient & Art Director for 25 years in film industry, Leeladhar Sawant claims they are facing hardship



I request all the actors with whom he has worked to help him. He had undergone 2 bypass surgeries & 2 brain hemorrhages: Pushpa Sawant pic.twitter.com/nDEeuUjUU9