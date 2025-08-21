पहली स्पीच में घबराए Aryan Khan, कहा- गलती हुई तो पापा हैं न…

Shahrukh Khan And Aryan Khan: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अब फिल्म मेकिंग में अपना करियर शुरू कर रहे हैं। हाल ही में आर्यन के डायरेक्शन में बने शो ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ का प्रीव्यू लॉन्च इवेंट हुआ। इस दौरान आर्यन खान ने पहली बार मंच से स्पीच दी और उन्होंने स्पीच की शुरुआत में बताया कि स्पीच की प्रैक्टिस करने के बाद भी उन्हें घबराहट महसूस हो रही है सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के लाडले का ये वीडियो वायरल हो रहा है।
इसके साथ ही आर्यन को स्टेज पर बुलाते हुए शाहरुख ने कहा कि "मैं मुंबई और इस देश की पवित्र धरती का आभारी हूं, जिसने मुझे 30 साल तक आपका मनोरंजन करने का मौका दिया। आज का दिन मेरे लिए बेहद खास है, क्योंकि इसी धरती पर मेरा बेटा अपना पहला कदम रखने जा रहा है।" उन्होंने आगे कहा, "जब आर्यन आपके सामने आएगा और अगर आपको उसका काम पसंद आए, तो उसके लिए तालियां बजाइए। उन तालियों में थोड़ी-सी दुआ और प्रार्थना भी शामिल करें। आपने मुझे जो प्यार दिया, उसका 150 प्रतिशत उसे दीजिए।" शाहरुख का ये भावुक नोट दर्शकों के दिलों को छू गया।
बता दें कि मंच से बोलते हुए आर्यन खान ने कहा, "पिछले कई दिनों से लगातार प्रैक्टिस किए जा रहा हूं। मैं इतना घबराया हुआ हूं कि मैंने टेलीप्रॉम्प्टर पर भी अपनी स्पीच लिखवा दी है और अगर यहां बिजली चली जाए तो मैं कागज पर अपनी स्पीच लिखकर भी लाया हूं! टॉर्च के साथ और तब भी अगर मुझसे गलती हो जाए… तो पापा हैं ना!"
इसके बाद शाहरुख सामने आते हैं और मीडिया को पीठ दिखाकर खड़े हो जाते हैं। दरअसल, उनकी पीठ पर आर्यन की स्पीच का प्रिंटआउट लगा होता है, जिसे देखकर सबकी हंसी छूट जाती है। आर्यन आगे कहते हैं, "और इन सबके बाद भी मुझसे गलती हो जाए तो मुझे प्लीज माफ कर देना, ये मेरा पहली बार है।" साथ ही आर्यन खान ने आगे बताया कि इस शो पर उन्होंने चार साल तक मेहनत की है। सैकड़ों बार डिस्कशंस किए हैं और फिर कई सारे रीटेक्स के बाद सीरीज बनाई है। इवेंट में नेटफ्लिक्स के शो ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ की स्टार कास्ट को भी इंट्रोड्यूज किया गया।
बताया गया कि इस सीरीज में सहेर बम्बा, लक्ष्या, बॉबी देओल, मनोज पाहवा, मोना सिंह, राघव जुयाल, गौतमी कपूर जैसे कई कलाकार नजर आएंगे और ये सीरीज 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। आर्यन की वेबसीरीज उनकी होम प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने बनाई है।