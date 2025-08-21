पहली स्पीच में घबराए Aryan Khan, कहा- गलती हुई तो पापा हैं न…

इसके बाद शाहरुख सामने आते हैं और मीडिया को पीठ दिखाकर खड़े हो जाते हैं। दरअसल, उनकी पीठ पर आर्यन की स्पीच का प्रिंटआउट लगा होता है, जिसे देखकर सबकी हंसी छूट जाती है। आर्यन आगे कहते हैं, "और इन सबके बाद भी मुझसे गलती हो जाए तो मुझे प्लीज माफ कर देना, ये मेरा पहली बार है।" साथ ही आर्यन खान ने आगे बताया कि इस शो पर उन्होंने चार साल तक मेहनत की है। सैकड़ों बार डिस्कशंस किए हैं और फिर कई सारे रीटेक्स के बाद सीरीज बनाई है। इवेंट में नेटफ्लिक्स के शो ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ की स्टार कास्ट को भी इंट्रोड्यूज किया गया।

बताया गया कि इस सीरीज में सहेर बम्बा, लक्ष्या, बॉबी देओल, मनोज पाहवा, मोना सिंह, राघव जुयाल, गौतमी कपूर जैसे कई कलाकार नजर आएंगे और ये सीरीज 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। आर्यन की वेबसीरीज उनकी होम प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने बनाई है।