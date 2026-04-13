दादी आशा भोसले के अंतिम दर्शन में पोती जनाई की हालत हुई खराब, फूट-फूटकर रोती दिखीं

Asha Bhosle Funeral: सुरों की मल्लिका आशा भोसले आज अपनी अंतिम यात्रा पर निकलेंगी। रविवार को 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह देने वाली आशा ताई का अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे दादर स्थित शिवाजी पार्क के श्मशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। जिस आवाज ने सात दशकों तक दुनिया को गुनगुनाने पर मजबूर किया, आज वह हमेशा के लिए शांत हो जाएगी, ऐसे में उनके आखिरी दर्शन करने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। अंतिम संस्कार के कुछ वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। उसी में से एक हैं आशा भोसले की पोती जमाई भोसले का। जिसमें वह फूट-फूटकर रोती नजर आ रही हैं।