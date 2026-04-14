आशा भोसले-लता मंगेशकर की मौत के बाद भाई ने किया ऐलान, हॉस्पिटल से होगा सपना पूरा

Asha Bhosle And Lata Mangeshkar Brother: भारतीय संगीत की दो सबसे बड़ी सिंगर, लता मंगेशकर और आशा भोसले, अब हमारे बीच नहीं रहीं। दोनों बहनों की उम्र में जो अंतर था वहीं अंतर उनके निधन में भी देखने को मिला। लता मंगेशकर का निधन 2022 में हुआ था और आशा भोसले ने भी इसी 12 अप्रैल 2026 में आखिरी सांस ली। दोनों दिग्गज हस्तियां अपने पीछे अटूट संपत्ति छोड़कर गई हैं। अब इसी बीच दोनों बहनों के जाने के बाद उनके भाई और संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर ने एक बड़ा ऐलान किया है। जिसे सुनकर लोग हैरान हो रहे हैं और खुशी भी मना रहे हैं। उन्होंने पुणे के पास एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का संकल्प लिया है।