फफक- फफककर रोई थी आशा भोसले की पोती, अब दादी की मौत के बाद किया ये पोस्ट

Zanai Bhosle On Asha Bhsole Death: सुरों की मल्लिका आशा भोसलेअब हमारे बीच नहीं रहीं, लेकिन उनकी यादें और उनकी विरासत उनके परिवार और फैंस के दिलों में हमेशा बसी रहेगी। 12 अप्रैल को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। 11 अप्रैल को अचानक उन्हें अस्पताल लेकर आया गया था, जहां उन्हें ICU में रखा गया था। पहले खबर थी कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, लेकिन उनकी पोती जनाई ने सभी खबरों पर विराम लगाया और बताया कि दादी को सीने में इंफेक्शन की वजह से एडमिट कराया गया है, लेकिन रविवार को उनका निधन हो गया और सोमवार को जब राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई हुई, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। लेकिन इस पूरे माहौल में जो सबसे ज्यादा टूटी हुई नजर आईं, वो थीं आशा ताई की लाडली पोती जनाई भोसले।