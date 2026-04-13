‘काश वो लड़का होती’ इस मशहूर एक्ट्रेस की दीवानी थी आशा भोसले, खुद कही थी भागने वाली बात

Asha Bhosle: सुरों की जादूगरनी आशा भोसले के निधन ने न केवल संगीत जगत, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के उन पुराने सितारों को भी तोड़ दिया है, जिन्होंने उनके साथ एक पूरा दौर जिया था। रविवार को जब आशा ताई के दुनिया से जाने की खबर आई, तो हर कोई हैरान रह गया। लोग उनके पुराने इंटरव्यू से लेकर उनके विवादों को भी लिखने लगे। ऐसे में एक ऐसा किस्सा सामने आया जिसे सुनकर कई लोगों का यकीन नहीं हुआ। आशा भोसले एक ऐसी एक्ट्रेस को पसंद करती थीं जिनके साथ उन्होंने काफी समय तक काम किया। आशा ताई ने यहां तक कह दिया था कि अगर ये एक्ट्रेस लड़का होती तो मैं इनके साथ भाग सकती थीं।