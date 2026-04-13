13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

BJP मेयर ने आशा भोसले को कहा ‘घोसले’, फूटा लोगों का गुस्सा, बोले- ABCD और क ख…याद है?

इंडस्ट्री की दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन के बाद जहां हर तरफ मातम छाया हुआ है वहीं सोशल मीडिया बीजेपी की मेयर को लेकर लताड़ रहे हैं। उन्होंने आशा भोसले को घोसले कहा था और बाद में कहकर हंसी भी थी। बस इसका वीडियो देख लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Apr 13, 2026

Agra BJP Mayor Laughs After Calling Asha Bhosle Ghosle trolled video viral fans angry

आगरा बीजेपी मेयर ने लिया आशा भोसले का गलत नाम

Agra Mayor On Asha Bhosle: एक तरफ जहां पूरा देश अपनी चहेती गायिका आशा भोसले के निधन पर गमगीन है, वहीं ताजनगरी आगरा की मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाह अपने एक विवादित बयान और व्यवहार के कारण सुर्खियों में आ गई हैं। सोशल मीडिया पर मेयर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह दिवंगत गायिका को श्रद्धांजलि देने के दौरान पहले उनका नाम गलत लेती हैं फिर हंसती हैं और कहती हैं ये सिंगर ही थी ना? इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

बीजेपी मेयर ने गलत लिया आशा भोसले का नाम (Agra BJP Mayor On Asha Bhosle Name Controversy)

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जब मीडियाकर्मी मेयर हेमलता दिवाकर से आशा भोसले के निधन पर प्रतिक्रिया मांगते हैं, तो वह पहले बगल में खड़े किसी व्यक्ति से धीरे से पूछती हैं, "क्या आशा भोसले एक गायिका थीं?" जैसे ही बगल वाले शख्स ने पुष्टि की, मेयर कैमरे के सामने ही हंस पड़ीं।

इतना ही नहीं, जब उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की, तब भी वह गायिका का नाम सही से नहीं बोल पाईं। उन्होंने एक बार नहीं, बल्कि दो बार उन्हें ‘आशा घोसले’ कहकर संबोधित किया। हालांकि, बाद में उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा कि संगीत जगत के लिए यह देश की एक बड़ी क्षति है।

सोशल मीडिया पर लोगों ने लगाई क्लास (Agra BJP Mayor Laughs After Calling Asha Bhosle Ghosle)

इस वीडियो के वायरल होते ही यूजर्स ने मेयर की संवेदनशीलता और जनरल नॉलेज पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि जिस हस्ती ने सात दशकों तक दुनिया पर राज किया और जो भारत की पहचान हैं, उनके बारे में एक जिम्मेदार पद पर बैठी महिला का ऐसा अज्ञान चौंकाने वाला है। एक यूजर ने लिखा, "कहां से आते हैं ऐसे लोग जिन्हें आशा जी के बारे में नहीं पता।" दूसरे ने लिखा- मैं नमन करता हूं इनके वोटरों को।" तीसरे ने लिखा- "क्या लोग हैं ये।" एक अन्य ने लिखा- "ABCD और क ख याद है कि वो भी।"

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह पूरा वाकया आगरा स्थित भाजपा के ब्रज प्रांत कार्यालय का है। वहां 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को लेकर एक जागरूकता अभियान का कार्यक्रम चल रहा था। मेयर हेमलता वहां मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंची थीं। कार्यक्रम के दौरान जब आशा भोसले के निधन की खबर पर उनकी प्रतिक्रिया ली गई, तब यह 'ब्लंडर' कैमरे में कैद हो गया।

आज मुंबई में दी जाएगी अंतिम विदाई (Asha Bhosle Last Rites)

एक तरफ यह विवाद गरमा रहा है, तो दूसरी तरफ मुंबई में आशा ताई के अंतिम सफर की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रविवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। आज (सोमवार, 13 अप्रैल) दोपहर 2 बजे तक तमाम फिल्मी हस्तियां और उनके प्रशंसक अंतिम दर्शन करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

आशा भोसले और लता मंगेशकर की मौत में निकला एक और अजब संयोग
बॉलीवुड
Asha Bhosle and his Sister late Lata Mangeshkar 1 more Coincidence in death fans said pure love

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Apr 2026 02:15 pm

Published on:

13 Apr 2026 02:09 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / BJP मेयर ने आशा भोसले को कहा ‘घोसले’, फूटा लोगों का गुस्सा, बोले- ABCD और क ख…याद है?

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘काश वो लड़का होती’ इस मशहूर एक्ट्रेस की दीवानी थी आशा भोसले, खुद कही थी भागने वाली बात

Asha bhosle made big revelation said helen is my favourite actress if she were man i married her
बॉलीवुड

जिंदगी और मौत से जुड़ा था आशा भोसले का अंतिम गीत, गाने के बोल ‘जाने दो मुझे खुद से मिलना है’ कर गए भावुक

Asha Bhosle Last Song On Life And Death
बॉलीवुड

आशा भोसले के निधन पर भावुक हुए अमिताभ बच्चन, बोले- ‘शरीर चला गया, लेकिन आत्मा हमेशा हमारे बीच रहेगी’

Amitabh Bachchan Mourns Asha Bhosle Death
बॉलीवुड

दादी आशा भोसले के अंतिम दर्शन में पोती जनाई की हालत हुई खराब, फूट-फूटकर रोती दिखीं

Asha Bhosle Funeral Granddaughter Zanai Bhosle Bitterly cried she condition not good video Cremation At Shivaji Park
बॉलीवुड

आशा भोसले और लता मंगेशकर की मौत में निकला एक और अजब संयोग

Asha Bhosle and his Sister late Lata Mangeshkar 1 more Coincidence in death fans said pure love
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.