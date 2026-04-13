BJP मेयर ने आशा भोसले को कहा ‘घोसले’, फूटा लोगों का गुस्सा, बोले- ABCD और क ख…याद है?

इस वीडियो के वायरल होते ही यूजर्स ने मेयर की संवेदनशीलता और जनरल नॉलेज पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि जिस हस्ती ने सात दशकों तक दुनिया पर राज किया और जो भारत की पहचान हैं, उनके बारे में एक जिम्मेदार पद पर बैठी महिला का ऐसा अज्ञान चौंकाने वाला है। एक यूजर ने लिखा, "कहां से आते हैं ऐसे लोग जिन्हें आशा जी के बारे में नहीं पता।" दूसरे ने लिखा- मैं नमन करता हूं इनके वोटरों को।" तीसरे ने लिखा- "क्या लोग हैं ये।" एक अन्य ने लिखा- "ABCD और क ख याद है कि वो भी।"