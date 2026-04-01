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रोते हुए आशा भोसले ने गाया गाना, ‘ईना मीना डीका’ गाने पर मिली आलोचना, निधन के बाद गायिका छोड़ गईं कई किस्से

Asha Bhosle Hit Songs: आशा भोसले के निधन के बाद इंडस्ट्री में मातम पसरा हुआ है। इसी बीच आपको उनके हिट गानों से जुड़े किस्से साझा करते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 12, 2026

Asha Bhosle Hit Songs

Asha Bhosle Hit Songs (सोर्स- एक्स)

Asha Bhosle Hit Songs: भारतीय फिल्म संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली महान गायिका आशा भोसले का सफर सिर्फ हजारों हिट गीतों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके हर गीत के पीछे संघर्ष, प्रयोग और भावनाओं की गहरी कहानी छिपी रही। उनके निधन के बाद अब उनके गाए गीतों से जुड़े कई ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं, जो उनकी मेहनत और संवेदनशीलता को और करीब से समझने का मौका देते हैं।

आशा भोसले ने हासिल किया ऊंचा मुकाम (Asha Bhosle Hit Songs)

कम ही लोग जानते हैं कि बचपन में आशा भोसले का ध्यान पूरी तरह संगीत पर नहीं था। उन्हें खेलना-कूदना और घर की सामान्य गतिविधियां ज्यादा पसंद थीं। हालांकि वक्त के साथ संगीत ही उनका जीवन बन गया और उन्होंने अपनी आवाज़ से ऐसा जादू रचा कि हर पीढ़ी उनकी दीवानी हो गई।

अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ गाए गए एक लोकप्रिय गीत की रिकॉर्डिंग को याद करते हुए आशा भोसले ने एक बार बताया था कि जब दोनों साथ गाती थीं, तो उनके बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहती थी। वो हमेशा चाहती थीं कि बहन के साथ गाते समय उनकी प्रस्तुति कमजोर न लगे। यही कारण था कि उन्होंने हर गीत को पूरी तैयारी के साथ रिकॉर्ड किया।

आशा भोसले के हिट गानों के किस्से

उनके करियर के चर्चित गीतों में से एक 'आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा' की रिकॉर्डिंग के दौरान उन्होंने इतना अभ्यास किया कि आसपास के लोग भी चिंतित हो गए थे। लगातार अभ्यास करते हुए उन्होंने अपने सुर और सांसों पर ऐसी पकड़ बनाई कि गीत आज भी ऊर्जा से भरपूर महसूस होता है।

इसी तरह एक और मशहूर गीत 'आपके कमरे में कोई रहता है' की रिकॉर्डिंग के बाद आशा भोसले खुद अपनी प्रस्तुति से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थीं। उन्हें लगा था कि भाव और सुर में कुछ कमी रह गई है, लेकिन श्रोताओं ने उस गीत को जबरदस्त प्यार दिया और वह चार्टबस्टर बन गया। इससे यह भी साफ होता है कि कलाकार अपने काम को लेकर कितने संवेदनशील होते हैं।

मोहम्मद रफी से लगी शर्त

एक दिलचस्प किस्सा उस दौर का भी है जब आशा भोसले और मोहम्मद रफी के बीच एक मजेदार शर्त लगी थी। दोनों महान गायकों ने मजाक-मजाक में तय किया कि 'आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा' गीत की प्रस्तुति में कौन बेहतर साबित होगा। इस दोस्ताना प्रतिस्पर्धा ने उस गीत को और भी यादगार बना दिया।

गाने पर हुआ था विवाद

उनके करियर में कुछ ऐसे गीत भी शामिल रहे, जिन्होंने विवादों को जन्म दिया। एक लोकप्रिय युगल गीत 'दम मारो दम' को लेकर उस समय इतना विरोध हुआ कि उसे प्रसारण से हटाने तक की नौबत आ गई थी। हालांकि बाद में उसी गीत ने उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार भी दिलाया और वह युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय बना रहा।

इतना ही नहीं, जब उन्होंने एक अलग अंदाज का प्रयोग करते हुए एक खास स्टाइल में गीत 'ईना मीना डिका' गाया, तो शुरुआत में लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। कई आलोचनाएं भी झेलनी पड़ीं, लेकिन समय के साथ वही गीत उनकी पहचान का हिस्सा बन गया।

गाते-गाते रोने लगी थीं आशा भोसले

उनकी संवेदनशीलता का सबसे भावुक उदाहरण उस गीत की रिकॉर्डिंग से जुड़ा है, जिसे उन्होंने अपने भाई की याद में भावुक होकर गाया था। 'अब के बरस भेज भैया' की रिकॉर्डिंग के दौरान वे इतनी भावुक हो गईं कि आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसी भावनात्मक स्थिति में उन्होंने गीत पूरा किया और वो गीत महिलाओं की पीड़ा को दर्शाने वाला अमर गीत बन गया।

आज आशा भोसले भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गानों के पीछे छिपी ये कहानियां बताती हैं कि वह सिर्फ एक गायिका नहीं, बल्कि भावनाओं को आवाज देने वाली एक युगद्रष्टा कलाकार थीं। उनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों तक प्रेरणा देती रहेगी।

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Published on:

12 Apr 2026 08:21 pm

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