Ashutosh Rana Birthday: वो फोन आज भी याद है, जैसा बोला वैसा ही हो गया…

आशुतोष राणा जी की आध्यात्मिक चेतना इतनी मजबूत है कि लोग अक्सर उनके कहे को सच होते देखते हैं, यहां तक कि कभी-कभी तो वह भी सच हो जाता है, जिसे भौतिक रूप से नामुमकिन माना जाता है। हाल ही में उनके दोस्त और लेखकआलोक श्रीवास्तव ने उनसे जुड़ा एक किस्सा साझा किया। लेखक जब हिंदी शिव तांडव स्तोत्र पर काम कर रहे थे और आवश्यक मीटिंग के कारण मुंबई नहीं आ सकते थे, तो राणा जी ने दृढ़ता से कहा, "छोटे भाई, मैं तो कल तुम्हें कैलासा स्टूडियो में देख रहा हूं!" यह आत्मविश्वास इतना गहरा था कि कुछ ही देर में दिल्ली के प्रोड्यूसर ने खुद ही मीटिंग टाल दी और लेखक को मुंबई आने का रास्ता मिल गया। अगले ही दिन वह कैलाश खेर के स्टूडियो में थे।