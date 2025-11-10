Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Ashutosh Rana Birthday: वो फोन आज भी याद है, जैसा बोला वैसा ही हो गया…

Ashutosh Rana Birthday: एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्म देने वाले एक्टर आशुतोष राणा ने बॉलीवुड में एक्टर नहीं बल्कि विलेन बनकर नाम कमाया है। आइये जानते हैं उनके दोस्त कवि आलोक श्रीवास्तव ने उनके बारे में वो लिखा है जो शायद ही लोग जानते होंगे...

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 10, 2025

Ashutosh Rana friend Aalok Shrivastav recall

आशुतोष राणा आज मना 58वां जन्मदिन मना रहे हैं

Ashutosh Rana Birthday Today: फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में रातों-रात मिली सफलता अक्सर लाजवाब होती है, लेकिन ऐसा कुछ ही एक्टर्स के साथ होता है, क्योंकि आशुतोष राणा को सफलता मिलना इतना आसान नहीं रहा। उनकी कहानी एक ऐसे स्थायी संघर्ष और अटूट समर्पण की गाथा है, जो आज के युवाओं के लिए एक मिसाल है। यह वो सफलता है जो कड़े परिश्रम के बाद भले ही देर से मिले, पर जब आती है तो अपने साथ स्थायी स्वरूप लेकर आती है। आज एक्टर अपना 58वां जन्मदिन मना रहे हैं ऐसे में आईये जानते हैं एक्टर के कवि दोस्त आलोक श्रीवास्तव ने उनके बारे में क्या कुछ लिखा है...

आशुतोष राणा का जीवन रहा बेहद मुश्किल (Ashutosh Rana Birthday)

आशुतोष राणा ने अपने करियर की बड़ी उपलब्धियों से लेकर जीवन के हर सुख, संकल्प और छोटी-बड़ी घटना को 'गुरु-कृपा' माना है। वह एक प्रसिद्ध अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक प्रसिद्ध साहित्यकार, चिंतक और धर्म-दर्शन के गहरे जानकार भी हैं। उनके जीवन से सीखने के लिए इतना कुछ है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, पर उनकी सहजता हर जटिलता को आसान बना देती है।

एक्टर हमेशा करते हैं अपने गुरुओं को याद (Happy Birthday Ashutosh Rana)

राणा जी का अपने दिवंगत गुरु, पूज्य संत स्वर्गीय श्री देवप्रभाकर शास्त्री 'दद्दाजी' के लिए अटूट विश्वास और समर्पण का एक अनूठा उदाहरण है। जहां लोग अपने गुरुओं को कभी-कभार श्रद्धांजलि देते हैं, वहीं आशुतोष राणा अपनी हर सांस में उन्हें 'आदरांजलि' देते हैं। उनकी हर दूसरी बात में 'दद्दाजी' का स्मरण होता है। सफलता के शिखर पर पहुंचकर अक्सर लोग अपनी जड़ों और राहों को भूल जाते हैं, पर आशुतोष राणा जैसे श्रद्धा से भरे एकनिष्ठ शिष्य मिलना इस दुनिया में बेहद कठिन है।

'जो बोलते हैं हो जाता है सच' (Ashutosh Rana Birthday Today)

आशुतोष राणा जी की आध्यात्मिक चेतना इतनी मजबूत है कि लोग अक्सर उनके कहे को सच होते देखते हैं, यहां तक कि कभी-कभी तो वह भी सच हो जाता है, जिसे भौतिक रूप से नामुमकिन माना जाता है। हाल ही में उनके दोस्त और लेखकआलोक श्रीवास्तव ने उनसे जुड़ा एक किस्सा साझा किया। लेखक जब हिंदी शिव तांडव स्तोत्र पर काम कर रहे थे और आवश्यक मीटिंग के कारण मुंबई नहीं आ सकते थे, तो राणा जी ने दृढ़ता से कहा, "छोटे भाई, मैं तो कल तुम्हें कैलासा स्टूडियो में देख रहा हूं!" यह आत्मविश्वास इतना गहरा था कि कुछ ही देर में दिल्ली के प्रोड्यूसर ने खुद ही मीटिंग टाल दी और लेखक को मुंबई आने का रास्ता मिल गया। अगले ही दिन वह कैलाश खेर के स्टूडियो में थे।

आशुतोष राणा है आध्यात्मिक शक्ति का एक जीता-जागता उदाहरण

यह महज एक संयोग हो सकता है, पर जब ऐसे 'संयोग' बार-बार होते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि "आध्यात्मिक चेतना से भरे लोग वही कहते हैं जो सच होता है, और यदि वह ऐसा कुछ कह दें जो सच नहीं है, तो उनकी चेतना उसे भी सच कर देती है।" आशुतोष राणा इसी आध्यात्मिक शक्ति का एक जीता-जागता उदाहरण हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अटूट विश्वास और समर्पण से हर मंजिल हासिल की जा सकती है।

आलोक श्रीवास्तव है आशुतोष राणा के खास दोस्त (Ashutosh Rana Aalok Shrivastav)

सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार आलोक श्रीवास्तव इल्म और फिल्म के क्षेत्र में समान रूप से ख्यातिप्राप्त है। उनके लिखे गीतों, गजलों और कविताओं को गायक जगजीत सिंह, पंकज उधास, हरिहरण, उस्ताद राशिद खान से लेकर महानायक अमिताभ बच्चन और अभिनेता आशुतोष राना जैसे कई दिग्गजों ने अपनी आवाज दी है।

ये भी पढ़ें

मुस्लिम जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा की शादी में गुस्सा थे दोनों भाई? घर के इस करीबी ने बताई सच्चाई
बॉलीवुड
Sonakshi Sinha brothers angry on his marriage with muslim zaheer iqbal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Updated on:

10 Nov 2025 11:03 am

Published on:

10 Nov 2025 10:28 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Ashutosh Rana Birthday: वो फोन आज भी याद है, जैसा बोला वैसा ही हो गया…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

कानूनी ‘हक’ ने वीकेंड पर मारी बाजी, ‘जटाधरा’ का हुआ बुरा हाल, जानें किन फिल्मों ने जीता फैंस का दिल

कानूनी 'हक' ने वीकेंड पर मारी बाजी, 'जटाधरा' का हुआ बुरा हाल, जानें किन फिल्मों ने जीता फैंस का दिल
बॉलीवुड

KBC के मंच पर अमिताभ बच्चन के हमशक्ल को देख मचा बवाल, बिग बी खुद हुए कंफ्यूज, वीडियो वायरल

KBC के मंच पर अमिताभ बच्चन के हमशक्ल को देख मचा बवाल, बिग बी खुद हुए कंफ्यूज, वीडियो वायरल
बॉलीवुड

युद्धभूमि पर नहीं, फिर भी हर दिन युद्ध करते ‘120 बहादुर’ की एक्ट्रेस ने शेयर किया इमोशनल, BTS फोटोज

युद्धभूमि पर नहीं, फिर भी हर दिन युद्ध करते '120 बहादुर' की एक्ट्रेस ने शेयर किया इमोशनल, BTS फोटोज
बॉलीवुड

पायल रोहतगी संग तलाक की खबरों पर संग्राम सिंह का टूटा साबरा का बांध, बताया क्या है सच?

Sangram-Singh-Payal-Rohatgi-Divorce
बॉलीवुड

‘प्लेन क्रैश होने वाला था मैं और रश्मिका मंदाना साथ में थे…’ एक्ट्रेस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Shraddha Das Recalls death experience with rashmika mandanna
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.