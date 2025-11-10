Ashutosh Rana Birthday: वो फोन आज भी याद है, जैसा बोला वैसा ही हो गया…

आशुतोष राणा आज मना 58वां जन्मदिन मना रहे हैं
Ashutosh Rana Birthday Today: फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में रातों-रात मिली सफलता अक्सर लाजवाब होती है, लेकिन ऐसा कुछ ही एक्टर्स के साथ होता है, क्योंकि आशुतोष राणा को सफलता मिलना इतना आसान नहीं रहा। उनकी कहानी एक ऐसे स्थायी संघर्ष और अटूट समर्पण की गाथा है, जो आज के युवाओं के लिए एक मिसाल है। यह वो सफलता है जो कड़े परिश्रम के बाद भले ही देर से मिले, पर जब आती है तो अपने साथ स्थायी स्वरूप लेकर आती है। आज एक्टर अपना 58वां जन्मदिन मना रहे हैं ऐसे में आईये जानते हैं एक्टर के कवि दोस्त आलोक श्रीवास्तव ने उनके बारे में क्या कुछ लिखा है...
आशुतोष राणा ने अपने करियर की बड़ी उपलब्धियों से लेकर जीवन के हर सुख, संकल्प और छोटी-बड़ी घटना को 'गुरु-कृपा' माना है। वह एक प्रसिद्ध अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक प्रसिद्ध साहित्यकार, चिंतक और धर्म-दर्शन के गहरे जानकार भी हैं। उनके जीवन से सीखने के लिए इतना कुछ है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, पर उनकी सहजता हर जटिलता को आसान बना देती है।
राणा जी का अपने दिवंगत गुरु, पूज्य संत स्वर्गीय श्री देवप्रभाकर शास्त्री 'दद्दाजी' के लिए अटूट विश्वास और समर्पण का एक अनूठा उदाहरण है। जहां लोग अपने गुरुओं को कभी-कभार श्रद्धांजलि देते हैं, वहीं आशुतोष राणा अपनी हर सांस में उन्हें 'आदरांजलि' देते हैं। उनकी हर दूसरी बात में 'दद्दाजी' का स्मरण होता है। सफलता के शिखर पर पहुंचकर अक्सर लोग अपनी जड़ों और राहों को भूल जाते हैं, पर आशुतोष राणा जैसे श्रद्धा से भरे एकनिष्ठ शिष्य मिलना इस दुनिया में बेहद कठिन है।
आशुतोष राणा जी की आध्यात्मिक चेतना इतनी मजबूत है कि लोग अक्सर उनके कहे को सच होते देखते हैं, यहां तक कि कभी-कभी तो वह भी सच हो जाता है, जिसे भौतिक रूप से नामुमकिन माना जाता है। हाल ही में उनके दोस्त और लेखकआलोक श्रीवास्तव ने उनसे जुड़ा एक किस्सा साझा किया। लेखक जब हिंदी शिव तांडव स्तोत्र पर काम कर रहे थे और आवश्यक मीटिंग के कारण मुंबई नहीं आ सकते थे, तो राणा जी ने दृढ़ता से कहा, "छोटे भाई, मैं तो कल तुम्हें कैलासा स्टूडियो में देख रहा हूं!" यह आत्मविश्वास इतना गहरा था कि कुछ ही देर में दिल्ली के प्रोड्यूसर ने खुद ही मीटिंग टाल दी और लेखक को मुंबई आने का रास्ता मिल गया। अगले ही दिन वह कैलाश खेर के स्टूडियो में थे।
यह महज एक संयोग हो सकता है, पर जब ऐसे 'संयोग' बार-बार होते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि "आध्यात्मिक चेतना से भरे लोग वही कहते हैं जो सच होता है, और यदि वह ऐसा कुछ कह दें जो सच नहीं है, तो उनकी चेतना उसे भी सच कर देती है।" आशुतोष राणा इसी आध्यात्मिक शक्ति का एक जीता-जागता उदाहरण हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अटूट विश्वास और समर्पण से हर मंजिल हासिल की जा सकती है।
सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार आलोक श्रीवास्तव इल्म और फिल्म के क्षेत्र में समान रूप से ख्यातिप्राप्त है। उनके लिखे गीतों, गजलों और कविताओं को गायक जगजीत सिंह, पंकज उधास, हरिहरण, उस्ताद राशिद खान से लेकर महानायक अमिताभ बच्चन और अभिनेता आशुतोष राना जैसे कई दिग्गजों ने अपनी आवाज दी है।
